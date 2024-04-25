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CITIZEN端出美型櫻花女表 許富凱「有少女心的人都會愛上」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
為了新款春季女表上市，CITIZEN再度邀請即將舉辦演唱會的歌手許富凱來站台。圖／CITIZEN提供
為了新款春季女表上市，CITIZEN再度邀請即將舉辦演唱會的歌手許富凱來站台。圖／CITIZEN提供

為了新款春季女表上市，CITIZEN再度邀請了即將舉辦演唱會的歌手許富凱來站台，他還自嘲「長得無害」所以受到資深姐姐們的愛戴。不過當許富凱看全新腕表設計後，也覺得不管幾歲「有少女心」的人，一定都會愛上。

幾乎每一年，CITIZEN都會以「櫻花」作為女表的春季新款主題，今年也不例外，透過設計希望呈現月光下的櫻花開滿的意象，推出兩款限定機械表。CITIZEN皆以蝶貝製成表盤來呼應月光，並暈染上細膩的漸層粉紅色澤營造出盛開的櫻花景象，同時透過櫻花造型開窗，能看見機芯運行，增添獨特感。表盤還自3至9點鐘點綴了如花蕊的時標，與鍍上粉紅金的表殼或表圈輝映出奪目丰采。值得一提的是表徑較小的款式，還配有裝飾藍色水晶的表冠象徵月夜與白蝶貝表盤相呼應。

站台CITIZEN新女表上市活動的許富凱，也希望大家都能「時時幸福」。圖／CITIZEN提供
站台CITIZEN新女表上市活動的許富凱，也希望大家都能「時時幸福」。圖／CITIZEN提供

之所以會再度與許富凱合作，CITIZEN曾透露是親和力十足之外，「帶貨力」也不俗，有不少姐姐們都因為他而入手腕表。受邀站台的許富凱也認為櫻花有新的開始 、圓滿的感覺，而且在欣賞了新女表之後也說「這兩款還能搭配成母、女表」，讓長輩跟自己都開心。還覺得女生不管幾歲都有少女心，所以櫻花手表很適合當作禮物，「一款機械表能戴很久」。許富凱也表示會從中物色一款送給媽媽，讓她之後去日本旅行時有新表可配戴。

CITIZEN櫻花限定版PC1017-70Y女表，鍍粉紅金精鋼表殼，配有環保材質表帶與金屬表鍊，19,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN櫻花限定版PC1017-70Y女表，鍍粉紅金精鋼表殼，配有環保材質表帶與金屬表鍊，19,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN櫻花限定版PR1044-87Y女表，鍍粉紅金精鋼表圈與表鍊，17,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN櫻花限定版PR1044-87Y女表，鍍粉紅金精鋼表圈與表鍊，17,800元。圖／CITIZEN提供

櫻花 許富凱

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