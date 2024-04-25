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東京漢堡排「嘉」台灣首店在中和 開幕日、用餐方式揭曉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
漢堡排＿嘉，日本東京神宮前店景。圖／漢堡排＿嘉提供
漢堡排＿嘉，日本東京神宮前店景。圖／漢堡排＿嘉提供

來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「Hamburg Yoshi漢堡排＿嘉」，登台首店將插旗Global Mall新北中和環球購物中心，開幕日確定即將在5月11日正式開幕。

「Hamburg Yoshi漢堡排＿嘉」創辦人安川嘉紀，從1992年開始在日本北海道經營炭火燒肉專門店，並陸續在北海道開設超過十家以上的炭火燒肉專門店，擁有超過20年以上的炭火燒烤經驗。

接著他於2021年登陸東京原宿神宮前開設第一間炭火漢堡排專門店，每日限定300份炭火漢堡排會在晚上18:00前即銷售一空。隔年隨即在表參道再開設第二間炭火漢堡排專門店，並於2024年1月份開設海外韓國首爾店，台灣首店即將在2024年5月11日正式開幕，開幕前，公布台灣首店席次與排隊、用餐規則。

Hamburg Yoshi漢堡排＿嘉

• 營業時間：11:30~21:30(最後入場點餐20:30)

• 現場座席：共計25席次

• 入場方式：僅提供現場候位入場，不提供任何形式訂位

用餐規則：

• 每人基本消費需點用一份漢堡排套餐

• 用餐時間為入座後一個小時

• 所有餐點皆無提供外帶及打包

• 為避免危險請勿抱著兒童用餐

排隊規則：

• 僅提供現場排隊入場，無提供任何形式訂位

• GlobalMall新北中和環球購物中心一樓大門口處為統一排隊等候起始點

• 11點商場正式營業後，漢堡排＿嘉人員將前往發出25張號碼牌

• 並帶領已有號碼牌客人上樓候位入場

• 每日接待客人上限為300位

漢堡排＿嘉主打炭火直烤100%手打漢堡排。圖／漢堡排＿嘉提供
漢堡排＿嘉主打炭火直烤100%手打漢堡排。圖／漢堡排＿嘉提供
漢堡排＿嘉，日本消費者在神宮前店舖前排隊。圖／漢堡排＿嘉提供
漢堡排＿嘉，日本消費者在神宮前店舖前排隊。圖／漢堡排＿嘉提供

東京 漢堡 燒肉 環球購物中心

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