聽新聞
test
0:00 / 0:00
東京漢堡排「嘉」台灣首店在中和 開幕日、用餐方式揭曉
來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「Hamburg Yoshi漢堡排＿嘉」，登台首店將插旗Global Mall新北中和環球購物中心，開幕日確定即將在5月11日正式開幕。
「Hamburg Yoshi漢堡排＿嘉」創辦人安川嘉紀，從1992年開始在日本北海道經營炭火燒肉專門店，並陸續在北海道開設超過十家以上的炭火燒肉專門店，擁有超過20年以上的炭火燒烤經驗。
接著他於2021年登陸東京原宿神宮前開設第一間炭火漢堡排專門店，每日限定300份炭火漢堡排會在晚上18:00前即銷售一空。隔年隨即在表參道再開設第二間炭火漢堡排專門店，並於2024年1月份開設海外韓國首爾店，台灣首店即將在2024年5月11日正式開幕，開幕前，公布台灣首店席次與排隊、用餐規則。
Hamburg Yoshi漢堡排＿嘉
• 營業時間：11:30~21:30(最後入場點餐20:30)
• 現場座席：共計25席次
• 入場方式：僅提供現場候位入場，不提供任何形式訂位
用餐規則：
• 每人基本消費需點用一份漢堡排套餐
• 用餐時間為入座後一個小時
• 所有餐點皆無提供外帶及打包
• 為避免危險請勿抱著兒童用餐
排隊規則：
• 僅提供現場排隊入場，無提供任何形式訂位
• GlobalMall新北中和環球購物中心一樓大門口處為統一排隊等候起始點
• 11點商場正式營業後，漢堡排＿嘉人員將前往發出25張號碼牌
• 並帶領已有號碼牌客人上樓候位入場
• 每日接待客人上限為300位
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言