運動鞋也戴珍珠項鍊！ TASAKI 70周年驚人聯名東京曝光

創立於1954年的日本知名珠寶商TASAKI，在今年歡慶70周年，一直以大膽前衛的手法，將珍珠與鑽石化作摩登當代的珠寶作品。為歡慶這個特別的里程碑，TASAKI自2024年4月26日起至5月12日止，於日本東京表參道的BA-TSU ART GALLERY舉辦70周年紀念展「FLOATING SHELL」，以別具詩意的場景呈獻經典標誌性「balance」系列的新單品，並同步展售與不同領域的日本公司攜手聯名的創意之作，以TASAKI珠寶妝點運動鞋、眼鏡和耳機。品牌也預告精選聯名作品將於8月來台展售。

TASAKI 70周年紀念展「FLOATING SHELL」的夢幻展場中，珍珠母貝顏色的雕像和框架漂浮空中，是品牌以珍珠養殖者所走過的道路為靈感的設計，象徵品牌不斷接受挑戰和變革的創作精神。展覽一樓空間聚焦Collection系列珠寶，主要是以標誌的balance系列為設計主要的全新創作，有之前該系列未曾出現過的頸鍊、手鍊等新作，以及二樓展售的聯名系列運動鞋、眼鏡和耳機。二樓還有一特殊展間獻給TASAKI與知名動漫IP「鏈鋸人」合作的限量珠寶，是繼去年於日本限定推出後的第二度聯名設計。

70周年與ASICS聯手推出的運動鞋，以近年大受歡迎的「GT-2160」鞋款為基礎，融入TASAKI原創色彩並帶鑲有TASAKI珍珠珠寶，共分為三個系列：Art Piece的側面和後面包覆由1,000多顆珍珠編織覆蓋而成的珍珠面紗；Luxury系列的珠寶飾物靈感源自TASAKI標誌性的balance和danger系列，將幾何與牙爪元素融入鞋款；Signature系列則以簡約的經典珠寶打造運動奢華代表作。大部分運動鞋提供23公分至28公分的大眾尺寸供選擇。

TASAKI 70周年的聯名珠寶眼鏡系列，則選擇與日本歷史悠久的太陽眼鏡品牌EYEVAN合作，共有8款鑲有阿古屋珍珠的奢華太陽眼鏡，以品牌經典的「balance」和「danger」系列為靈感，鏡框有金屬細框也有聚酯醋酸粗框，造型則從貓眼、圓框、到復古的方形等，在鏡框和鉸鍊處裝飾TASAKI的經典珍珠珠寶作品，這些聯名眼鏡和眼鏡繩鍊除了在紀念展上販售，也可在銀座旗艦店和快閃店購入。

兩款限定耳機出自TASAKI與日本知名大廠，將標誌性設計「balance neo」和「danger fang」融入設計，以溫潤光澤的白色阿古屋珍珠和迷人的裝飾半啞光的黑色有線耳機。耳機本體採用輕盈的鋁製作，配直徑10毫米的動圈驅動器，完美再現具有深度和強度的聲場以及擴展的中高頻範圍的聲學設計。 TASAKI danger太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣143萬元（約新台幣30萬元）。圖／TASAKI提供

TASAKI balance luxe太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣220萬元（約新台幣46萬元）。圖／TASAKI提供

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場。記者／孫曼攝影

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展，現場二樓展出今年第二波的鏈鋸人聯名系列珠寶。記者／孫曼攝影

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場展出的70周年系列珠寶。記者／孫曼攝影

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場展出聯名系列商品。記者／孫曼攝影

TASAKI 70週年聯名款系列danger fang耳機，鋁與黃銅裝飾阿古屋珍珠，日幣26萬4,000元（約新台幣55萬元）。圖／TASAKI提供

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場。記者／孫曼攝影

TASAKI danger Glass Code眼鏡鍊，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，日幣176萬元（約新台幣37萬元）。圖／TASAKI提供

TASAKI balance signature太陽眼鏡，共提供共三種顏色選擇，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣15萬4,000元（約新台幣3.2萬元）。圖／TASAKI提供

TASAKI balance signature太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣110萬元（約新台幣23萬元）。圖／TASAKI提供

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展，現場二樓展出今年第二波的鏈鋸人聯名系列珠寶。記者／孫曼攝影

TASAKI Signature系列danger fang運動鞋，裝飾18K黃金塗層純銀與阿古屋珍珠，日幣16萬5,000元（約新台幣3.4萬元）。圖／TASAKI提供

TASAKI 70週年Pearl Sequence運動鞋，裝飾阿古屋珍珠與純銀，僅提供24.0cm、25.0cm尺寸，日幣441萬1,000元（約新台幣92萬元）。圖／TASAKI提供