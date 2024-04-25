運動鞋也戴珍珠項鍊！ TASAKI 70周年驚人聯名東京曝光
創立於1954年的日本知名珠寶商TASAKI，在今年歡慶70周年，一直以大膽前衛的手法，將珍珠與鑽石化作摩登當代的珠寶作品。為歡慶這個特別的里程碑，TASAKI自2024年4月26日起至5月12日止，於日本東京表參道的BA-TSU ART GALLERY舉辦70周年紀念展「FLOATING SHELL」，以別具詩意的場景呈獻經典標誌性「balance」系列的新單品，並同步展售與不同領域的日本公司攜手聯名的創意之作，以TASAKI珠寶妝點運動鞋、眼鏡和耳機。品牌也預告精選聯名作品將於8月來台展售。
TASAKI 70周年紀念展「FLOATING SHELL」的夢幻展場中，珍珠母貝顏色的雕像和框架漂浮空中，是品牌以珍珠養殖者所走過的道路為靈感的設計，象徵品牌不斷接受挑戰和變革的創作精神。展覽一樓空間聚焦Collection系列珠寶，主要是以標誌的balance系列為設計主要的全新創作，有之前該系列未曾出現過的頸鍊、手鍊等新作，以及二樓展售的聯名系列運動鞋、眼鏡和耳機。二樓還有一特殊展間獻給TASAKI與知名動漫IP「鏈鋸人」合作的限量珠寶，是繼去年於日本限定推出後的第二度聯名設計。
70周年與ASICS聯手推出的運動鞋，以近年大受歡迎的「GT-2160」鞋款為基礎，融入TASAKI原創色彩並帶鑲有TASAKI珍珠珠寶，共分為三個系列：Art Piece的側面和後面包覆由1,000多顆珍珠編織覆蓋而成的珍珠面紗；Luxury系列的珠寶飾物靈感源自TASAKI標誌性的balance和danger系列，將幾何與牙爪元素融入鞋款；Signature系列則以簡約的經典珠寶打造運動奢華代表作。大部分運動鞋提供23公分至28公分的大眾尺寸供選擇。
TASAKI 70周年的聯名珠寶眼鏡系列，則選擇與日本歷史悠久的太陽眼鏡品牌EYEVAN合作，共有8款鑲有阿古屋珍珠的奢華太陽眼鏡，以品牌經典的「balance」和「danger」系列為靈感，鏡框有金屬細框也有聚酯醋酸粗框，造型則從貓眼、圓框、到復古的方形等，在鏡框和鉸鍊處裝飾TASAKI的經典珍珠珠寶作品，這些聯名眼鏡和眼鏡繩鍊除了在紀念展上販售，也可在銀座旗艦店和快閃店購入。
兩款限定耳機出自TASAKI與日本知名大廠，將標誌性設計「balance neo」和「danger fang」融入設計，以溫潤光澤的白色阿古屋珍珠和迷人的裝飾半啞光的黑色有線耳機。耳機本體採用輕盈的鋁製作，配直徑10毫米的動圈驅動器，完美再現具有深度和強度的聲場以及擴展的中高頻範圍的聲學設計。
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