快訊

高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動鞋也戴珍珠項鍊！ TASAKI 70周年驚人聯名東京曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI 70週年聯名款系列。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年聯名款系列。圖／TASAKI提供

創立於1954年的日本知名珠寶商TASAKI，在今年歡慶70周年，一直以大膽前衛的手法，將珍珠與鑽石化作摩登當代的珠寶作品。為歡慶這個特別的里程碑，TASAKI自2024年4月26日起至5月12日止，於日本東京表參道的BA-TSU ART GALLERY舉辦70周年紀念展「FLOATING SHELL」，以別具詩意的場景呈獻經典標誌性「balance」系列的新單品，並同步展售與不同領域的日本公司攜手聯名的創意之作，以TASAKI珠寶妝點運動鞋、眼鏡和耳機。品牌也預告精選聯名作品將於8月來台展售。

TASAKI 70周年紀念展「FLOATING SHELL」的夢幻展場中，珍珠母貝顏色的雕像和框架漂浮空中，是品牌以珍珠養殖者所走過的道路為靈感的設計，象徵品牌不斷接受挑戰和變革的創作精神。展覽一樓空間聚焦Collection系列珠寶，主要是以標誌的balance系列為設計主要的全新創作，有之前該系列未曾出現過的頸鍊、手鍊等新作，以及二樓展售的聯名系列運動鞋、眼鏡和耳機。二樓還有一特殊展間獻給TASAKI與知名動漫IP「鏈鋸人」合作的限量珠寶，是繼去年於日本限定推出後的第二度聯名設計。

70周年與ASICS聯手推出的運動鞋，以近年大受歡迎的「GT-2160」鞋款為基礎，融入TASAKI原創色彩並帶鑲有TASAKI珍珠珠寶，共分為三個系列：Art Piece的側面和後面包覆由1,000多顆珍珠編織覆蓋而成的珍珠面紗；Luxury系列的珠寶飾物靈感源自TASAKI標誌性的balance和danger系列，將幾何與牙爪元素融入鞋款；Signature系列則以簡約的經典珠寶打造運動奢華代表作。大部分運動鞋提供23公分至28公分的大眾尺寸供選擇。

TASAKI 70周年的聯名珠寶眼鏡系列，則選擇與日本歷史悠久的太陽眼鏡品牌EYEVAN合作，共有8款鑲有阿古屋珍珠的奢華太陽眼鏡，以品牌經典的「balance」和「danger」系列為靈感，鏡框有金屬細框也有聚酯醋酸粗框，造型則從貓眼、圓框、到復古的方形等，在鏡框和鉸鍊處裝飾TASAKI的經典珍珠珠寶作品，這些聯名眼鏡和眼鏡繩鍊除了在紀念展上販售，也可在銀座旗艦店和快閃店購入。

兩款限定耳機出自TASAKI與日本知名大廠，將標誌性設計「balance neo」和「danger fang」融入設計，以溫潤光澤的白色阿古屋珍珠和迷人的裝飾半啞光的黑色有線耳機。耳機本體採用輕盈的鋁製作，配直徑10毫米的動圈驅動器，完美再現具有深度和強度的聲場以及擴展的中高頻範圍的聲學設計。

TASAKI danger太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣143萬元（約新台幣30萬元）。圖／TASAKI提供
TASAKI danger太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣143萬元（約新台幣30萬元）。圖／TASAKI提供

TASAKI balance luxe太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣220萬元（約新台幣46萬元）。圖／TASAKI提供
TASAKI balance luxe太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣220萬元（約新台幣46萬元）。圖／TASAKI提供

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場。記者／孫曼攝影
日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場。記者／孫曼攝影

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展，現場二樓展出今年第二波的鏈鋸人聯名系列珠寶。記者／孫曼攝影
日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展，現場二樓展出今年第二波的鏈鋸人聯名系列珠寶。記者／孫曼攝影

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場展出的70周年系列珠寶。記者／孫曼攝影
日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場展出的70周年系列珠寶。記者／孫曼攝影

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場展出聯名系列商品。記者／孫曼攝影
日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場展出聯名系列商品。記者／孫曼攝影

TASAKI 70週年聯名款系列danger fang耳機，鋁與黃銅裝飾阿古屋珍珠，日幣26萬4,000元（約新台幣55萬元）。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年聯名款系列danger fang耳機，鋁與黃銅裝飾阿古屋珍珠，日幣26萬4,000元（約新台幣55萬元）。圖／TASAKI提供

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場。記者／孫曼攝影
日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展現場。記者／孫曼攝影

TASAKI danger Glass Code眼鏡鍊，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，日幣176萬元（約新台幣37萬元）。圖／TASAKI提供
TASAKI danger Glass Code眼鏡鍊，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，日幣176萬元（約新台幣37萬元）。圖／TASAKI提供

TASAKI balance signature太陽眼鏡，共提供共三種顏色選擇，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣15萬4,000元（約新台幣3.2萬元）。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature太陽眼鏡，共提供共三種顏色選擇，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣15萬4,000元（約新台幣3.2萬元）。圖／TASAKI提供

TASAKI balance signature太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣110萬元（約新台幣23萬元）。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature太陽眼鏡，金屬與醋酸鈦鑲嵌阿古屋珍珠，日幣110萬元（約新台幣23萬元）。圖／TASAKI提供

日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展，現場二樓展出今年第二波的鏈鋸人聯名系列珠寶。記者／孫曼攝影
日本東京BA-TSU ART GALLERY的70周年紀念展，現場二樓展出今年第二波的鏈鋸人聯名系列珠寶。記者／孫曼攝影

TASAKI Signature系列danger fang運動鞋，裝飾18K黃金塗層純銀與阿古屋珍珠，日幣16萬5,000元（約新台幣3.4萬元）。圖／TASAKI提供
TASAKI Signature系列danger fang運動鞋，裝飾18K黃金塗層純銀與阿古屋珍珠，日幣16萬5,000元（約新台幣3.4萬元）。圖／TASAKI提供

TASAKI 70週年Pearl Sequence運動鞋，裝飾阿古屋珍珠與純銀，僅提供24.0cm、25.0cm尺寸，日幣441萬1,000元（約新台幣92萬元）。圖／TASAKI提供
TASAKI 70週年Pearl Sequence運動鞋，裝飾阿古屋珍珠與純銀，僅提供24.0cm、25.0cm尺寸，日幣441萬1,000元（約新台幣92萬元）。圖／TASAKI提供

南韓女團TWICE成員MOMO演繹TASAKI 70周年系列珠寶。圖／摘自官方IG
南韓女團TWICE成員MOMO演繹TASAKI 70周年系列珠寶。圖／摘自官方IG

日本 珍珠 珠寶 眼鏡

延伸閱讀

母親節送飾品優惠多 玫瑰、珍珠、愛心經典不敗首選

林心如、鳳小岳、張軒睿齊聚鑽石塔 站台FRED珠寶開幕

HAERIN美照秀DIOR全新珠寶 幸運星圖騰活潑又優雅

馮德倫攜手林熙蕾曬珠寶 PO舒淇舊照親回跪算盤後續

相關新聞

限時5天！ 肯德基桶餐6折、熱門點心組合百元有找

因應5/1勞動節的到來，為體恤受薪階級的辛勞，肯德基將於4/27至5/1、限時5天推出近10種優惠組合。其中，「勞動節優...

ZARA全新系列髮品必擁有！超美瓶身設計秒提升居家質感

ZARA於去年找來好來塢明星、超模御用的髮型大師Guido Palau共同開發、策劃和設計，正式進軍髮品市場，引發熱烈討論。而這一季ZARA延續了將專業美學帶進日常時尚的概念，由Guido Palau創作了一系列實用髮品組，結合超美瓶身設計，讓人看了都想全套打包。

三菱重工空調年度新品精巧登台 精準0.5度溫控 早鳥購機再送家電好禮

在台由上洋產業代理的三菱重工空調亮相全新家用、商用、VRF空調全系列產品，為滿足台灣用戶節能高效、輕巧靜音的購機需求，新...

LOEWE打造Paula's Ibiza最潮夜市！ 信義威秀限定登場

精品的記者會一向多保留給VIP、媒體，但近年亦有不少大型精品活動鎖定公眾消費者，開放預約、免費參觀，展現精品的親民一面與...

CITIZEN端出美型櫻花女表 許富凱「有少女心的人都會愛上」

為了新款春季女表上市，CITIZEN再度邀請了即將舉辦演唱會的歌手許富凱來站台，他還自嘲「長得無害」所以受到資深姐姐們的愛戴。不過當許富凱看全新腕表設計後，也覺得不管幾歲「有少女心」的人，一定都會愛上。

東京漢堡排「嘉」台灣首店在中和 開幕日、用餐方式揭曉

來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「Hamburg Yoshi漢堡排＿嘉」，登台首店將插旗Global Mall新北中和環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。