古都的藝術風格互文 「GUCCI ANCORA展演」南美館盛大巡迴

藝術、生活、時尚，三者看似並無交集，實則息息相關。生活原是日常，時尚則是一種超乎常規的愉悅姿態，位於其中的藝術則恰巧扮演了黏著劑、將兩者串連：一如藝術常自從日常中的圖像、線條與美中得到昇華，最終轉化為時尚的養分。如此說來，藝術、生活與時尚三者其實彼此互文、展現了自由的流動，一如以旅行為原點的古馳（GUCCI）正是一個充滿藝術性與生活感的時尚品牌，從旅程中的包袋、鞋履與服裝，由外而內，展現內心閃閃發亮的時尚姿態。想了解古馳的藝術面向多一些？不容錯過的，絕對會有近日正在府城臺南南美館登場的「GUCCI ANCORA」時尚展演，帶出品牌的GUCCI ANCORA深紅色，更有品牌創意總監Sabato de Sarno的時尚主張。

GUCCI風格元點的義大利米蘭與臺南雙方的地理距離或許遙遠，但在精神、美學上的共鳴，其實雙方早有諸多巧合。臺南是「府城」，歷史淵源甚深，米蘭則同樣是饒富歷史的歐洲大城，兩者皆為「古都」、實至名歸。米蘭是時尚之都、而府城臺南則是文學之都，今年更是逢府城文學400載，無論時尚與文學，都屬於大眾藝術的共同範疇。米蘭與臺南也是工藝之都，米蘭專擅於皮革、服裝設計，臺南則有彩繪、刺繡，皆是傳統工藝的展現，差別在於米蘭帶來了有型的服裝、包款、鞋履，而臺南則以廟宇、在地文化，呈現了過往生活工藝之大成，更強化了本次GUCCI ANCORA時尚展演前進臺南的美學正確性。

其實本次的GUCCI ANCORA時尚展演先前已經在臺北101首展，但在近日南下巡迴至臺南「南美館」進行二度巡迴。亮點之一首推GUCCI再度邀請到多年前曾一同合作的國寶級彩繪工藝師：顏振發師傅，進行南美館的外牆塗繪創作。由於2018年時GUCCI便曾與顏師傅合作，這次等於「再一次」的二度聯手，也呼應GUCCI ANCORA「再一次」的精神宣言。雖然2018年在永康街繪製藝術牆時使用的色彩較多，但本次顏振發師傅調和了多種色彩，不僅呈現GUCCI愛用的ANCORA ROSSO深紅色、更在細節處呈現了陰影、立體感；尤其每個字母都為頂著30度高溫下、最高七層樓高的外牆邊繪製，創作與執行難度都大為增加。甚至牆面的左下角更手繪了科技感的QR Code，以最傳統的技藝展現最科技的形式，更讓人一鍵掃描、瞬間登入GUCCI ANCORA宇宙。

一旦踏入南美館（一館）的GUCCI ANCORA展場內，四位藝術家Valerio Eliogabalo Torrisi、Martino Santori、Cristiano Rizzo與Noura Tafeche分別透過旗幟裝置、影音藝術，甚至是散落在地上的小紙片，帶來抽象、但觸手可及的藝術呈現；老派的GUCCI Prospettive「雜誌牆」上，大量陳列有兩本GUCCI ANCORA與ANCORA GUCCI特刊，透過紙本內容、收錄了Sabato de Sarno與義大利布雷拉美術學院合作、應屆畢業生的精彩作品，不僅展現時尚與藝術的多重交融、也藏有Sabato鼓勵新銳、提攜後進的傳承之心；而最大的亮點還回歸了GUCCI的本業、時裝，五套精選的2024春夏GUCCI ANCORA女裝，反應了源自1960到1990年代的風格縮影、並呈現襲自Tom Ford主政時期的簡約與高級感，俐落、自信、明快。

想一探究竟？正在臺南市美術館1館展出的「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」，地址為：臺南市中西區南門路37號，展覽將不開放路過入內、需加入GUCCI官方LINE帳號即可預約，免費入場。展覽將持續至6月30日（六）為止。如果這個夏天造訪府城臺南，是不是也跟GUCCI一同踏上這趟風格的藝術之旅呢？ 藝術家Martino Santori作品。圖／GUCCI提供

頂著30高溫、七層樓高的困難度，顏振發師傅一字、一字全手工繪製的文字藝術，展現了GUCCI ANCORA的美學精神。圖 / 臺南美術館提供

GUCCI創意總監Sabato De Sarno。圖／GUCCI提供

國寶級畫師顏振發師傅與臺南當地藝術家蔡濰任共同協作GUCCI ANCORA藝術牆。圖 / 臺南美術館提供

藝術家Valerio Eliogabalo Torrisi的文字作品，同樣能在南美館內近距離欣賞。圖／GUCCI提供