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滿足上半年剛性需求 SOGO母親節優惠直逼周年慶

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO母親節檔期，台北店化妝品單日累計滿5千送4百。圖／SOGO提供
SOGO母親節檔期，台北店化妝品單日累計滿5千送4百。圖／SOGO提供

想添購3C家電、買精品或買黃金保值這些高單價商品不用再等周年慶才划算，由於去年百貨母親節檔期整體業績來到歷年最高峰，今年相對是場硬仗，SOGO今年母親節大檔端出直逼周年慶回饋，讓上半年有添購用品需求者可提前入手。

SOGO母親節檔期4月27日起至5月12日展開，一連16天推出化妝品、香氛單日累計滿5千送4百電子抵用券；服飾、休閒運動、寢具、瓷器單日累計滿5千送4百元；小家電滿5千送4百；大家電滿萬送5百；指定精品滿2萬送2千。不只如此，各樓面消費滿額再加送SOGO商品券、購物金、實用小家電等。

除了全館滿額贈，今年SOGO更首度獨家推出首6日（4/27～5/2）刷中信LINE Pay卡再享4％回饋，合併最高回饋14%、國泰世華CUBE（樂饗購）再享3.5%回饋。活動期間集結12大銀行推出刷卡滿額與分期禮，以及分期零利率優惠。

SOGO忠孝館店長賴必昌表示，趁母親節買夏季新品回饋大，日常消耗的保養化妝品必囤，除了一樓化妝品區有5千送4百，資生堂東京櫃、克蘭詩、雪花秀等品牌再推出1＋1超值優惠組，SOGO Beauty Club會員首二日一樓單筆消費滿3千再送手機隨身輕巧口袋充。世界衝突與避險需求讓黃金需求推升，縱使金價飆漲，仍不減富人購入需求，4樓黃金珠寶也端出最高回饋18％，是入手保值黃金的好時機。此外，青安貸款激勵房市需求，家用家電3C挑戰周年慶等級達20～35%回饋，趁此檔可滿足上半年的剛性需求。

指標國際精品匯集的SOGO復興館同樣打出近年來母親節最高回饋，復興館店長許淑賢指出，除了活動期間精品享滿2萬送2千元，趁首6日刷中信LINE Pay卡，像是精品三大天王合併優惠最高回饋8%，其他精品最高享14%回饋，珠寶最高回饋達9%，可說是目前市場最優惠的精品回饋。四、五樓歐美時尚大道全新升級改裝後也帶進更多獨家新櫃與時髦新款。八、九樓家電達到消費門檻還可兌換電動滑板車、掃拖機器人、tokuyo mini零重力完美椅等頂級回饋禮。

天母SOGO的Garmin 5月1日將擴大營業，轉型升級為Garmin品牌體驗店，活動當天除了本館主機全面9折，還有限量商品驚喜價、滿額抽禮券等優惠活動。

忠孝館資生堂東京櫃，怡麗絲爾膠原A醇超導抗皺精華15g，送怡麗絲爾膠原美肌乳SP+35ml，價值2,950元，優惠價1,800元，限量50組。圖／SOGO提供
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忠孝館Dyson Supersonic Nural智能吹風機#HD16，售價15,600元。圖／SOGO提供
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SOGO母親節檔期首度攜手中信LINE Pay卡首6日（4/27～5/2）加碼回饋4%，高單價珠寶回饋力道更強勁。圖／SOGO提供
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復興館marimekko Unikko棉質印花長洋裝，售價11,900元。圖／SOGO提供
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復興館WEDGWOOD HOME義大利恬靜睡蓮印花＋恬靜睡蓮刺繡雙人四件式床組，原價55,600元，特價34,800元。圖／SOGO提供
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敦化館TESTONI MONICA麂皮女樂福鞋，售價27,800元。圖／SOGO提供
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天母店GARMIN vivomoveTrend指針智慧腕表（女用、玫瑰金）售價9,990元，限量20只。圖／SOGO提供
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SOGO 母親節 黃金

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