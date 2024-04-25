禮客OUTLET寵愛媽咪 風格走秀顧客專屬體驗

禮客OUTLET迎接母親節，禮客董事長溫筱鴻特別鎖定媽媽的食衣與健康等全方位需求，4月26日起至5月20日一連25天展開「寵愛媽咪購物節」推出限量單筆滿6千元送3百優惠。

另外，禮客5月4日再號召夏姿、MOSCHINO、ETRO、歐美精品複合選品店Hama Boutique、MASSIMO Galleria等館內近30個國內設計師及女裝精品舉辦「春夏時裝秀」，化身媽媽專屬時尚衣櫃提供春夏最新趨勢穿搭。溫筱鴻還將化身造型總監，現場教導VIP如何運用自身服裝打造風格穿搭。餐飲部份，引進「安琪餐飲集團」新品牌「Angie’s Lounge Bistro」提供清爽健康義式美食，更結合雷文虎克精準健康診結合小分子檢測與健康飲食打造專屬健康計畫，讓媽媽吃得開心、健康。

民生消費漲聲不斷，禮客母親節也主打「抗漲有感」，活動期間除了內湖店、公館店限量滿千送百、滿額贈優惠，再推出單筆消費3千元還有機會抽中「AIBOX Moving Display移動隨行螢幕」、「嘉儀家電桌上型洗碗機」、「掃拖機器人」、「涼夏水冷扇」、「STAUB莫蘭迪綠鑄鐵鍋+拿鐵杯」等好禮。

禮客也邀請新會員下載註冊App立即贈200元購物金、4、5月份生日壽星當月憑本人身分證件即可兌換200元電子抵用券。即將於5月4日登場的「春夏服裝秀」，正是搭配騰雲系統55萬名顧客關係管理(CRM)系統與AI數據，以顧客分眾的體驗行銷模式，為消費者打造獨特體驗，引導消費者到專櫃找到個人適合商品。