限時5天！ 肯德基桶餐6折、熱門點心組合百元有找

因應5/1勞動節的到來，為體恤受薪階級的辛勞，肯德基將於4/27至5/1、限時5天推出近10種優惠組合。其中，「勞動節優惠桶餐」包括肯德基人氣經典「4塊咔啦脆雞+8塊上校雞塊+4顆原味蛋撻」（優惠代碼40607） ，澎湃組合優惠6折，339元即可揪友開吃。活動並於4/25至4/26開放肯德基官網、PK APP搶先預購。

此外，另有熱門點心飲料午茶組，優惠套餐上校雞塊x4+原味蛋撻x1+經典冰奶茶x1（優惠代碼40553），最低82元即可輕鬆享受休閒時光。

肯德基經典美食咔啦脆雞也推出5款外送限定多人組合餐，多款澎派組合包括炸雞、蛋撻通通有，搭配肯德基25分鐘專業外送服務、滿399元即享免運；使用線上預訂快取、店內掃碼取餐，可享購買套/桶餐加1元多1件蛋撻/炸雞。