家樂福賣場亮點新服務 代客煮、自助泡麵區 還有漂浮冰咖啡

繼平價幸福餐盒大受好評，家樂福再推平價熟食新品，以源自韓國的自助泡麵概念，於家樂福內湖店與彰化店試營運推出「代客煮」服務，不限品牌泡麵，只要於賣場購買皆可代客烹調，每份30元，烹調皆附非籠飼雞蛋和當季鮮蔬，未來也將加入更多配料清單提供顧客多種嚐鮮搭配。

同步推出貼心「代煮水餃」服務，只要於賣場生鮮區購買指定水餃，加價20元即可現場幫忙代煮。家樂福「代客煮」服務每日下午2點推出，試營運後將再拓大至全台量販分店，提供顧客更多便利代煮服務。

另外，家樂福經國店本月初也在賣場B1推出「自助泡麵區」，提供40多款韓國泡麵，購買泡麵即可免費加蔬菜，另外還可以付費加購雞蛋、起司、肉類等配料，還有碳酸飲料、水果氣泡飲，原汁原味體驗韓劇裡現煮泡麵的樂趣。提供現金、信用卡、LINE Pay等多元支付方式，並以無人商店型態24小時提供服務，目前試營運中，之後預計朝其他24小時營業的家樂福量販店拓展。

針對早鳥民眾，即日起至5月5日，家樂福inLove Caf’e於內湖店、彰化店推出「朝食應援」活動，每天上午09:00～11:00，購買指定飲品送果醬三明治，飲品包括使用雨林認證咖啡豆的憋氣檸檬冰咖啡、憋氣檸檬百香綠茶、黑糖脆脆熱拿鐵，以及花漾紅果茶，搭配無添加白土司及果醬製成美味三明治，朝食應援價65元。