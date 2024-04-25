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家樂福賣場亮點新服務 代客煮、自助泡麵區 還有漂浮冰咖啡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福內湖店與彰化店試營運推出「代客煮」服務。圖／家樂福提供
家樂福內湖店與彰化店試營運推出「代客煮」服務。圖／家樂福提供

繼平價幸福餐盒大受好評，家樂福再推平價熟食新品，以源自韓國的自助泡麵概念，於家樂福內湖店與彰化店試營運推出「代客煮」服務，不限品牌泡麵，只要於賣場購買皆可代客烹調，每份30元，烹調皆附非籠飼雞蛋和當季鮮蔬，未來也將加入更多配料清單提供顧客多種嚐鮮搭配。

同步推出貼心「代煮水餃」服務，只要於賣場生鮮區購買指定水餃，加價20元即可現場幫忙代煮。家樂福「代客煮」服務每日下午2點推出，試營運後將再拓大至全台量販分店，提供顧客更多便利代煮服務。

另外，家樂福經國店本月初也在賣場B1推出「自助泡麵區」，提供40多款韓國泡麵，購買泡麵即可免費加蔬菜，另外還可以付費加購雞蛋、起司、肉類等配料，還有碳酸飲料、水果氣泡飲，原汁原味體驗韓劇裡現煮泡麵的樂趣。提供現金、信用卡、LINE Pay等多元支付方式，並以無人商店型態24小時提供服務，目前試營運中，之後預計朝其他24小時營業的家樂福量販店拓展。

針對早鳥民眾，即日起至5月5日，家樂福inLove Caf’e於內湖店、彰化店推出「朝食應援」活動，每天上午09:00～11:00，購買指定飲品送果醬三明治，飲品包括使用雨林認證咖啡豆的憋氣檸檬冰咖啡、憋氣檸檬百香綠茶、黑糖脆脆熱拿鐵，以及花漾紅果茶，搭配無添加白土司及果醬製成美味三明治，朝食應援價65元。

家樂福inLove Caf’e也預告，將於5月1日新上架「漂浮冰咖啡」，選用雨林認證咖啡豆研磨製成的冰美式咖啡，搭配來自紐西蘭優質乳製香草冰淇淋，消暑又醒腦的下午茶美味新選擇，嚐鮮價65元，5月1日至5月12日全台家樂福量販店/超市店還可享漂浮冰咖啡買1送1優惠。

家樂福inLove Caf’e「漂浮冰咖啡」新品，嚐鮮價65元，限時買1送1。圖／家樂福提供
家樂福inLove Caf’e「漂浮冰咖啡」新品，嚐鮮價65元，限時買1送1。圖／家樂福提供
不限品牌泡麵，只要於賣場購買皆可代客烹調。圖／家樂福提供
不限品牌泡麵，只要於賣場購買皆可代客烹調。圖／家樂福提供
「代客煮」服務每份30元，烹調皆附非籠飼雞蛋和當季鮮蔬。圖／家樂福提供
「代客煮」服務每份30元，烹調皆附非籠飼雞蛋和當季鮮蔬。圖／家樂福提供
家樂福經國店推出24小時營業的「自助泡麵區」。圖／家樂福提供
家樂福經國店推出24小時營業的「自助泡麵區」。圖／家樂福提供
現場結帳、自助現煮泡麵。圖／家樂福提供
現場結帳、自助現煮泡麵。圖／家樂福提供
購買泡麵即可免費加蔬菜。圖／家樂福提供
購買泡麵即可免費加蔬菜。圖／家樂福提供
家樂福經國店「自助泡麵區」提供40多款韓國泡麵。圖／家樂福提供
家樂福經國店「自助泡麵區」提供40多款韓國泡麵。圖／家樂福提供

咖啡 家樂福 泡麵

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