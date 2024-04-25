三友藥妝Tomod’s特美事搶進新北新莊！開幕首3日消費滿額送現煮咖啡 加碼推「1元加價購」
三商家購旗下三友藥妝Tomod’s特美事持續展店，繼3月份於桃園市中壢區展今年首家社區型門市，打出客單價居全台門市之冠的亮眼成績後，即將於5月10日在新北市新莊區再擴點社區型門市。三友藥妝Tomod’s特美事表示，捷運新莊站週邊是已成熟的社區型態，鎖定家庭客群，同時也首次導入美廉社自有品牌「心樸市集」專屬貨架，大推鮮奶、果乾系列、EX強氣泡水等，提供一站式服務，讓家中大小一次購足。此外，三友藥妝Tomod’s特美事於今年第二季也將進行部分門市陳設、貨架調整，以優化品類為主，提供更舒適的購物環境。
三友藥妝Tomod’s特美事新莊中正店5月10日至5月12日開幕首3日推出限定優惠：會員消費滿399元享85折、開架彩妝全面77折起；凡加入會員或社群即贈精美小禮一份；消費滿199元即贈好鄰居卡，可享週一指定商品特價88折；消費滿399元即贈美式現煮咖啡中杯一杯，以上限定每日數量有限，贈完為止。另外首3日再加碼推「1元加價購」活動，包括俏正美BB蜂王飲、日本獅王NONIO終結口氣漱口水浸潤薄荷80ml、Loshi馬油滋潤乳液200ml等，每日數量有限，售完為止。
三友藥妝Tomod’s特美事持續貫徹ESG理念，於門市逐步推行「袋袋相傳」活動，捐贈10個完好紙提袋，將贈送會員點數200點，等同折抵現金1元，這也是社區型門市營運很重要的任務，邀請民眾一起愛地球，詳情以實際提供活動門市為主。
此外，三友藥妝Tomod’s特美事全台門市4月25日至5月29日推出「寵愛女王節」，凡單筆消費滿588元可參加「感恩抽抽樂」，獎項有立即現金折價券18元～400元不等，相當於最高回饋可折抵現金68%，還有神秘好禮漱口水、睫毛膏、護手霜等；部分百貨門市於母親節檔期期間，加碼單筆消費滿1,999元贈送200元抵用券，會員再贈100元抵用券。
母親節送禮，保養品是必備款，三友藥妝Tomod’s特美事「寵愛女王節」推出多項精選商品狂降5折起，包括豆乳Q彈嫩白化妝水500ml原價390元、優惠價190元；OLAY高效透白光曜精華30ml原價1,099元、優惠價2件1,199元；寵愛之名保濕面膜4片原價398元、優惠價199元；美妝品牌「1028」單筆消費滿399元現折50元（可累折），單筆消費滿499元加贈淨嫩肌雙層保濕卸妝水一瓶（不累贈）；其他還有染髮商品消費滿499元現折59元、美妍及好眠商品消費滿999元現折100元。
三友藥妝Tomod’s特美事參與經濟部商業發展署委託財團法人商業發展研究院，辦理「健康服務創新生態圈開發應用計畫」，應用健康產業大數據，並串聯多家健康服務業者，針對民眾健康生活型態的大幅轉變與常見健康問題，開發創新健康生活提案，包括營養、運動及療癒的商品與服務。本次活動三友藥妝Tomod’s特美事全台10家門市規劃「身心舒壓與護理」專區上架，並與中美生技醫藥共同推廣。專區商品包含「松山油脂LEAF&BOTANICS檸檬草沐浴鹽」、「易利氣磁力項圈MAX黑色50cm」、「AP磁王磁力貼」、「中美優美孅油切膠囊63粒」、「艾髮淨藥用洗髮液150ml」等14項主題商品，相關優惠活動及促銷商品以門市提供為主，更多詳情請上官網洽詢。
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