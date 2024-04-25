三友藥妝Tomod’s特美事搶進新北新莊！開幕首3日消費滿額送現煮咖啡　加碼推「1元加價購」

三商家購旗下三友藥妝Tomod’s特美事持續展店，繼3月份於桃園市中壢區展今年首家社區型門市，打出客單價居全台門市之冠的亮眼成績後，即將於5月10日在新北市新莊區再擴點社區型門市。三友藥妝Tomod’s特美事表示，捷運新莊站週邊是已成熟的社區型態，鎖定家庭客群，同時也首次導入美廉社自有品牌「心樸市集」專屬貨架，大推鮮奶、果乾系列、EX強氣泡水等，提供一站式服務，讓家中大小一次購足。此外，三友藥妝Tomod’s特美事於今年第二季也將進行部分門市陳設、貨架調整，以優化品類為主，提供更舒適的購物環境。

三友藥妝Tomod’s特美事新莊中正店5月10日至5月12日開幕首3日推出限定優惠：會員消費滿399元享85折、開架彩妝全面77折起；凡加入會員或社群即贈精美小禮一份；消費滿199元即贈好鄰居卡，可享週一指定商品特價88折；消費滿399元即贈美式現煮咖啡中杯一杯，以上限定每日數量有限，贈完為止。另外首3日再加碼推「1元加價購」活動，包括俏正美BB蜂王飲、日本獅王NONIO終結口氣漱口水浸潤薄荷80ml、Loshi馬油滋潤乳液200ml等，每日數量有限，售完為止。

三友藥妝Tomod’s特美事持續貫徹ESG理念，於門市逐步推行「袋袋相傳」活動，捐贈10個完好紙提袋，將贈送會員點數200點，等同折抵現金1元，這也是社區型門市營運很重要的任務，邀請民眾一起愛地球，詳情以實際提供活動門市為主。

此外，三友藥妝Tomod’s特美事全台門市4月25日至5月29日推出「寵愛女王節」，凡單筆消費滿588元可參加「感恩抽抽樂」，獎項有立即現金折價券18元～400元不等，相當於最高回饋可折抵現金68%，還有神秘好禮漱口水、睫毛膏、護手霜等；部分百貨門市於母親節檔期期間，加碼單筆消費滿1,999元贈送200元抵用券，會員再贈100元抵用券。

母親節送禮，保養品是必備款，三友藥妝Tomod’s特美事「寵愛女王節」推出多項精選商品狂降5折起，包括豆乳Q彈嫩白化妝水500ml原價390元、優惠價190元；OLAY高效透白光曜精華30ml原價1,099元、優惠價2件1,199元；寵愛之名保濕面膜4片原價398元、優惠價199元；美妝品牌「1028」單筆消費滿399元現折50元（可累折），單筆消費滿499元加贈淨嫩肌雙層保濕卸妝水一瓶（不累贈）；其他還有染髮商品消費滿499元現折59元、美妍及好眠商品消費滿999元現折100元。