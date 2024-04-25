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「吉拉威士忌」復廠一甲子喜摘桂冠 桶藝系列限量回歸

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
吉拉桶藝系列冬日（左起）、紅酒桶、蘭姆桶，小批次1,800瓶限量販售。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉桶藝系列冬日（左起）、紅酒桶、蘭姆桶，小批次1,800瓶限量販售。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由世界權威威士忌媒體《威士忌雜誌（Whisky Magazine）》舉辦的威士忌行業大賞（Icons of Whisky）頒獎典禮，日前於英國倫敦舉行，蘇格蘭吉拉島上唯一釀酒廠吉拉，摘得「年度全球最佳威士忌製酒團隊」以及「年度蘇格蘭最佳威士忌製酒團隊」（Production Team of the Year）兩項大獎桂冠，再次讓這個島嶼的名字響徹雲霄。

為展現作為年度最佳威士忌生產團隊吉拉酒廠的多元風貌，台灣總代理尚格酒業特別爭取去年上市熱銷一空的「吉拉桶藝系列——吉拉冬日、吉拉紅酒桶、吉拉蘭姆桶」，再次小批次限量販售，以名產區酒桶混血吉拉島一條路、一間酒廠、一家人的人文與風土，期待與台灣的威士忌共饗吉拉威士忌桶藝之美。

台灣總代理尚格酒業董事長奚大寧表示：「吉拉從一度荒廢的蕞爾小島酒廠，到連續三年英國銷售No.1的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌，最可貴的就是吉拉不止步當下成就，持續以淬釀不凡精神，挑戰世界威士忌舞台。專為台灣消費者打造的吉拉雪莉12年，在台創造銷售奇蹟，現也風靡歐洲、亞洲市場。在威士忌最指標的威士忌行業大賞獲得年度最佳威士忌生產團隊殊榮，確實當之無愧。」

「2024年是眾多酒廠歡慶創立200周年的黃金年，在這個指標性一年脫穎而出的『2024年度全球最佳威士忌製酒團隊』，卻是相對年輕、曾經蕭條關廠的吉拉酒廠，復廠營運剛滿60年」。尚格酒業行銷總監張介怡表示：「此殊榮展現了吉拉團隊對威士忌釀造藝術的深厚熱情，更是甫於2023年底退休，兢兢業業於吉拉酒廠服務32年的吉拉酒廠經理Graham Logan的傳承」。

張介怡指出，本次小批次釋出的吉拉桶藝系列包含「吉拉紅酒桶、吉拉蘭姆桶、吉拉冬日」，代表著「吉優雅」、「吉熱情」與「吉溫暖」三種不同品飲風情，是自大受好評的吉拉雪莉桶系列後，吉拉酒廠的驚艷力作。

其中代表「吉優雅」的吉拉紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，第三度摘得ISC金牌獎，瓶身設計除了吉拉標誌的曲線瓶身之外，酒標以酒紅色流體畫呈現吉拉紅酒桶的流動與變化，如同品飲所感受到的深度與豐富度，揉合了豐富的莓果香氣與獨特的橡木風味，呈現出優雅、圓潤的口感。

此外，象徵「吉溫暖」的吉拉冬日單一麥芽蘇格蘭威士忌以及「吉熱情」的吉拉蘭姆酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，亦分別獲得本次ISC國際烈酒競賽金牌與銀牌肯定。

吉拉酒廠於威士忌行業大賞獲得「年度全球最佳威士忌製酒團隊」以及「年度蘇格蘭最佳威士忌製酒團隊」兩項大獎。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉酒廠於威士忌行業大賞獲得「年度全球最佳威士忌製酒團隊」以及「年度蘇格蘭最佳威士忌製酒團隊」兩項大獎。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

團隊 紅酒 英國 蘇格蘭

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