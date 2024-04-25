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港、日遊客超愛台！「來台必吃」首選這幾樣美食 喜買調味醬料

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國泰航空25日公布調查發現，日本遊客來台最愛買的產品竟是台式調味料跟捷運週邊產品；香港遊客則最想吃牛肉麵與夜市小吃。台灣醒報記者／簡嘉佑 攝影
國泰航空25日公布調查發現，日本遊客來台最愛買的產品竟是台式調味料跟捷運週邊產品；香港遊客則最想吃牛肉麵與夜市小吃。台灣醒報記者／簡嘉佑 攝影

牛肉麵、火鍋與夜市成為港、日遊客來台的首選！根據觀光署資料，香港日本成為2023年來台旅客人次的冠亞軍，且超過半數都想再度來台。國泰航空25日公布調查發現，日本遊客來台最愛買的產品竟是台式調味料跟捷運週邊產品；香港遊客則最想吃牛肉麵與夜市小吃

交通部觀光署統計，2023年來台旅客人次突破648萬人次，在疫情後有明顯的海外顧客回流潮。國泰航空顧客市場生活董事施愷民指出，台灣一直以來都是重要的市場，百貨公司也是許多遊客熱愛的地方，盼透過強化與百貨的合作，提升遊客的消費體驗。

港、日旅客更為來台旅客中的大宗。國泰航空調查發現，遊客來台的必備行程就是「享用美食」與「購物血拼」。香港旅客來台的首選美食就是「牛肉麵」，台式桌菜與夜市小吃緊追其後；日本遊客則最想吃台式桌菜與火鍋。

至於來台最想購買「商品」排行，日本遊客名列前茅的竟然是「台式調味醬料」與「捷運、台鐵週邊產品」，後續才是帆布袋與文創商品。香港遊客則偏好食品點心、服飾配件與文創商品等。

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