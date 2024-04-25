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BTS J-Hope、GD愛牌 Joshua Sanders限定款又來了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利時尚品牌Joshua Sanders再度與台灣質感電商平台THE SPAACE合作，推出全新限定迷你系列。圖／THE SPAACE提供
義大利時尚品牌Joshua Sanders再度與台灣質感電商平台THE SPAACE合作，推出全新限定迷你系列。圖／THE SPAACE提供

受到天團BTS成員J-Hope、GD權志龍等人喜愛的義大利時尚品牌Joshua Sanders再度與台灣質感電商平台THE SPAACE合作，推出全新限定迷你系列，其中購買限量「I LOVE PIZZA」白色T恤的消費者，還能獲得美味披薩兌換券一張。

這一次品牌總監Vittorio Cordella把對於美食熱愛運用在設計中，包含美式鬆餅、爆米花，又或是以英文字詞「I LOVE FRIES」的刻意聚焦方式，LOVE轉化成愛心造型，俏皮詼諧又呼應了美國飲食文化。像是其中的美式鬆餅白色T恤，在鬆餅上方印有笑臉圖案，就是希望為喜愛穿搭的人，帶來歡樂與能量。看電影邊享用著爆米花，是不可或缺的儀式感，爆米花口袋T恤的靈感便是來自於此，小巧可愛造型，同時也為日常穿搭增添休閒樂趣。不可錯過的就是限量30件的I LOVE PIZZA白色T恤，還特別用披薩盒包裝，充滿玩心，並僅於THE SPAACE獨家販售。

曾在去年有過兩次合作，皆造成轟動的Levi’s®與Stüssy聯名系列，再度推出春季全新設計。這次以雙品牌的起源地「加州」為設計靈感，提煉出包括皮革夾克外套、墨黑原色丹寧夾克外套及相同洗色的丹寧褲，以及西部風格皮帶等4件單品，預料又將要搶破頭才能買到。最值得收藏的就是墨黑原色丹寧褲，採用經典Levi’s®五口袋設計，背面左側繡以Stüssy品牌Logo及標語，且具有排釦、撞色縫線和聯名皮牌等細節。

Levi’s®與Stüssy聯名系列皮革夾克外套，13,900元。圖／Levi’s®提供
Levi’s®與Stüssy聯名系列皮革夾克外套，13,900元。圖／Levi’s®提供

Joshua Sanders Popcorn T恤，4,280元。圖／THE SPAACE提供
Joshua Sanders Popcorn T恤，4,280元。圖／THE SPAACE提供

Levi’s®與Stüssy聯名系列墨黑原色丹寧夾克外套，6,900元。圖／Levi’s®提供
Levi’s®與Stüssy聯名系列墨黑原色丹寧夾克外套，6,900元。圖／Levi’s®提供

Levi’s®與Stüssy聯名系列西部風格皮帶，2,900元。圖／Levi’s®提供
Levi’s®與Stüssy聯名系列西部風格皮帶，2,900元。圖／Levi’s®提供

Levi’s®與Stüssy聯名系列墨黑原色丹寧褲，4,900元。圖／Levi’s®提供
Levi’s®與Stüssy聯名系列墨黑原色丹寧褲，4,900元。圖／Levi’s®提供

Joshua Sanders鬆餅T恤，7,280元。圖／THE SPAACE提供
Joshua Sanders鬆餅T恤，7,280元。圖／THE SPAACE提供

BTS 品牌 披薩 電商

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