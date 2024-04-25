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限量1千名會員快登記！7-ELEVEN推「電費帳單」以OPENPOINT全額折抵享11%回饋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN首推電費帳單以OPENPOINT全額折抵享11%回饋，限量1千名會員（須登記）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首推電費帳單以OPENPOINT全額折抵享11%回饋，限量1千名會員（須登記）。圖／7-ELEVEN提供

電價調漲、夏季用電量大，7-ELEVEN OPENPOINT APP自5月1日起推出「炎夏抗漲－OPENPOINT繳電費，補貼您11%」活動，限量前1,000名會員完成兩步驟即可享有11% OPENPOINT點數回饋，賺得點數1點等同1元現金，可於線上線下繳納其他生活代收帳單、跨20大通路當現金花，為OPENPOINT會員精打細算、守護荷包。

7-ELEVEN持續擴大經營的OPENPOINT生態圈，自2022年領先同業推出「點數折抵代收服務」，服務實用性高、貼近全民生活需求，累計服務逾10萬人次，為會員省下超過8千萬元的代收帳單，觀察電費名列前三大點數折抵代收項目，適逢電價調漲、用電量大的季節，7-ELEVEN首推電費帳單以OPENPOINT全額折抵享11%回饋，持續讓OPENPOINT點數好集、好用、好生活，貼近貨幣功能。

想要獲得7-ELEVEN「炎夏抗漲－OPENPOINT繳電費，補貼您11%」活動資格，邀請會員準時於5月1日上OPENPOINT APP指定活動頁面，前1,000名登記成功的會員可獲得活動資格，緊接著於6月持最新一期電費帳單、至7-ELEVEN使用OPENPOINT點數折抵整筆電費帳單成功，分兩步驟完成登錄活動資格、點數全額折抵電費帳單，即可獲得11%點數回饋，最高回饋上限200點、價值相當於200元現金，挑戰全台代收電費最高回饋。

不僅如此，7-ELEVEN持續放大點數經濟價值，領先全台零售、率先推出盲盒旅遊抽獎活動，自5月1日至5月14日攜手雄獅旅遊，於OPENPOINT APP推出「10點換日本神秘之旅｜郵輪4日雙人行抽獎券」，有機會博得超過7萬元價值、不知道旅遊目的地的驚喜日本遊，抽獎券兌換越多、中獎機會越大，預計將於5月底抽出5名幸運兒，有機會一人中獎、雙人同遊。

●附註：詳細活動辦法請登入OPEN POINT官網或下載OPEN POINT APP查詢。

7-ELEVEN OPENPOINT APP自5月1日起推出「炎夏抗漲－OPENPOINT繳電費，補貼您11%」活動，限量前1,000名會員完成兩步驟即可享有11% OPENPOINT點數回饋，賺得點數1點等同1元現金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT APP自5月1日起推出「炎夏抗漲－OPENPOINT繳電費，補貼您11%」活動，限量前1,000名會員完成兩步驟即可享有11% OPENPOINT點數回饋，賺得點數1點等同1元現金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT APP自5月1日至5月14日攜手雄獅旅遊推出「10點換日本神秘之旅｜郵輪4日雙人行抽獎券」，有機會抽價值7萬元的雙人日本神秘郵輪行。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT APP自5月1日至5月14日攜手雄獅旅遊推出「10點換日本神秘之旅｜郵輪4日雙人行抽獎券」，有機會抽價值7萬元的雙人日本神秘郵輪行。圖／7-ELEVEN提供

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