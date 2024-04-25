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電價漲、荷包扁怎麼辦？省電節能從更換居家小物超有感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
TOSHIBA 東芝 1.7L雙層不鏽鋼快煮壺／特價1,590元。圖／台隆手創館提供
TOSHIBA 東芝 1.7L雙層不鏽鋼快煮壺／特價1,590元。圖／台隆手創館提供

電費從4月1日正式調漲，但大家目前都還沒收到最新的電費，還不確定荷包又要瘦多少，不過根據計算，去年七月的用電量，對比今年調漲後的費用，每戶每月會增加498元的夏季電費，而到底生活中該如何省電呢？其實從居家小物更換開始，就能有感減少用電與能源。

根據統計，2022年用電量前五名的電器，依序是冷氣機、電冰箱、照明、電熱水器與電視機，其中照明是居家必備，也是吃電占比第三名，特別需要更換，HAND台隆手創館就推出省電大作戰，推薦眾多省電小物。

若是家中還有使用鎢絲燈，可以全面更換為LED燈，平均省電60%，而且還有許多小物可以替代，譬如若是要出門前化妝，可以單獨使用無線LED化妝鏡檯燈，燈光夠，且不用開起全部燈光，非常實用；而居家使用的熱水瓶或是開飲機，也是吃電小怪獸，可改用1.7L家用容量的「不鏽鋼快煮壺」，快速煮水後拔掉插頭，也能有效省電。

至於冷氣耗電大家都知道，不過冷氣可能無法隨時換，但是悶熱天氣時，可以入手HAND的IRIS循環扇，讓空氣360度對流，冷氣調到26度，就能夠快速冷房來省電。

耗電的電熱水器也是難馬上更換，但可以改用HAND多款節水裝置的「蓮蓬頭」，日本製的生活好物，加壓大容量出水，可以節省使用電熱器的時間；至於冰箱想要減少耗電，需要減少開關次數，可以在冰箱放冷藏收納盒，有效分類，拿東西也不用太多時間，減少耗電浪費。

Pearl Skit冰箱專用冷藏收納盒／130～245元。圖／台隆手創館提供
Pearl Skit冰箱專用冷藏收納盒／130～245元。圖／台隆手創館提供
三榮極細省水蓮蓬頭／特價1,290元。圖／台隆手創館提供
三榮極細省水蓮蓬頭／特價1,290元。圖／台隆手創館提供
KINYO無線LED化妝鏡檯燈／799元。圖／台隆手創館提供
KINYO無線LED化妝鏡檯燈／799元。圖／台隆手創館提供

冰箱 冷氣 省電

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