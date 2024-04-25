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蝙蝠俠Robert Pattinson將當爸 再穿Dior賺奶粉費

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供

Dior Icons膠囊系列是品牌男裝創意總監Kim Jones重新詮釋Dior男裝經典設計的的系列，每款設計都以細緻工藝打造沉穩、具建築感線條與精緻細節貼近當代男士的日常穿著所需。如今隨哲全新一季設計的上市，Dior釋出品牌大使、新一代「蝙蝠俠」羅伯派汀森（Robert Pattinson）演繹的形象廣告，彰顯該系列的設計特色。

Dior Icons膠囊系列形象廣告中以沐浴於自然光或黑白光影中，服裝以淡色調為主軸，羅伯派汀森穿著寬版長褲搭配結構式大衣，以高品質衣料製作的喀什米爾羊毛衫、絲質混紡襯衫與哈靈頓外套等多重剪裁輪廓堆疊，傳遞著Dior Icons系列服飾輪廓精煉且獨特的剪裁線條。後背包與Weekender 40旅行袋換上的全新壓印圖騰Dior Gravity皮革，米色皮革上壓印大型Oblique圖騰，Dior Gravity皮革與Oblique圖騰的結合亦延伸到B33鞋款上，為男裝配件挹注無法抗拒的都市魅力。

Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior米白色Hit The Road Gravity皮革後背包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Dior米白色Hit The Road Gravity皮革後背包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior米白色Weekender 40 Gravity皮革旅行包，13萬元。圖／Dior提供
Dior米白色Weekender 40 Gravity皮革旅行包，13萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior白色B33 Gravity皮革網球鞋，45,000元。圖／Dior提供
Dior白色B33 Gravity皮革網球鞋，45,000元。圖／Dior提供

Dior 廣告

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