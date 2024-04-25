蝙蝠俠Robert Pattinson將當爸 再穿Dior賺奶粉費

Dior Icons膠囊系列是品牌男裝創意總監Kim Jones重新詮釋Dior男裝經典設計的的系列，每款設計都以細緻工藝打造沉穩、具建築感線條與精緻細節貼近當代男士的日常穿著所需。如今隨哲全新一季設計的上市，Dior釋出品牌大使、新一代「蝙蝠俠」羅伯派汀森（Robert Pattinson）演繹的形象廣告，彰顯該系列的設計特色。

Dior Icons膠囊系列形象廣告中以沐浴於自然光或黑白光影中，服裝以淡色調為主軸，羅伯派汀森穿著寬版長褲搭配結構式大衣，以高品質衣料製作的喀什米爾羊毛衫、絲質混紡襯衫與哈靈頓外套等多重剪裁輪廓堆疊，傳遞著Dior Icons系列服飾輪廓精煉且獨特的剪裁線條。後背包與Weekender 40旅行袋換上的全新壓印圖騰Dior Gravity皮革，米色皮革上壓印大型Oblique圖騰，Dior Gravity皮革與Oblique圖騰的結合亦延伸到B33鞋款上，為男裝配件挹注無法抗拒的都市魅力。 Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供 Dior米白色Hit The Road Gravity皮革後背包，15萬5,000元。圖／Dior提供 Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供 Dior米白色Weekender 40 Gravity皮革旅行包，13萬元。圖／Dior提供 Dior品牌大使Robert Pattinson詮釋全新Dior Icons膠囊系列形象廣告。圖／Dior提供 Dior白色B33 Gravity皮革網球鞋，45,000元。圖／Dior提供