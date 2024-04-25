9m88、HUSH、滅火器輪番登場 東海岸大地藝術節6月展開

交通部觀光署東部海岸國家景區管理處舉辦的2024年東海岸大地藝術節邁入第10年，將於6月21日展開，今年「月光 海音樂會」除了有6場免費入場外，另有6月22日「流動的你我」與7月21日「流動的靈魂」兩場售票場次，邀請9m88、亂彈阿翔、黃大烽、滅火器FireEX、HUSH等知名樂團及歌手，現已開放於ibon售票系統開賣。

觀光署東管處表示，此次策展以「成為流動的邊界」為主題，表達這座島嶼生態及文化多樣性的共生與流動，在旅行東海岸之中找到自己的邊界。自2004年《海洋印記》東海岸裝置藝術展起，先後舉辦《加路蘭手創市集》、《野芳之地漂流木裝置藝術展》，2015年舉辦首屆「觀光凝視、閒暇哲學、大地美學」三大核心呈現大地藝術節。

東管處指出，今年邀請徵選的5組藝術家分別是馬來西亞籍的陳抒漫、日本籍的衫原信幸與中村綾花、印尼籍的艾.馬爹.蘇卡拉灣、東海岸港口部落的地主隊藝術家Apo陳昭興與王亭婷與來自屏東的陳依慧，即日起於現地進行駐地創作。

東管處表示，為慶祝10周年，今年「月光 海音樂會」也結合策展主題做為音樂會與市集整體策劃的主要核心，跨國邀請日本佛系歌手藥師寺寛邦、享譽國際的十鼓擊樂團、印尼國寶級南僑幫舞蹈團、愛爾蘭的RIUCHI舞團；音樂會班底桑布伊、舒米恩以及國內外藝術家表演者。

東管處也說，除了6月21日、7月22日、8月20-21日、9月10日等6場免費入場音樂外，6月22日「流動的你我」與7月21日「流動的靈魂」兩場售票場次，邀請到9m88、亂彈阿翔、黃大烽、滅火器FireEX、Saya張惠春、圖騰樂團、葛西瓦Kasima、藥師寺寛邦、HUSH、鄭興等樂團及歌手帶領觀眾走入東海岸的月光海音樂饗宴。

另外，創藝市集則延續以多元方式，彰顯花東生活美感及在地文化價值理念，透過甄選創意攤友，以綠色環保元素來滋養花東地方產業。東管處也於都歷遊客中心策劃10周年東海岸大地藝術節回顧展，也與店家合作多種聯名商品供大家選擇，並與台灣女性影展合作，辦理台十一電影院。