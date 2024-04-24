中獎機率百分百！入住就送刮刮卡、森酒吧消費5千送5千
台北中山九昱希爾頓逸林酒店5月1日起至5月31日，推出「仲夏逸遊」國人限定住房專案，憑中華民國有效證件（身分證／護照／駕照／健保卡／ARC）即獲得刮刮卡乙張，獎項包括招牌牛肉麵、炸物拼盤、逸林滷味等人氣餐點，以及茶包禮盒、獨家護照套等，中獎機率百分百。「仲夏逸遊」住房專案，入住逸林客房5,400元起，每日限5間。
此外，La Salle森酒吧同時間也舉行「母親節感恩月」活動，單筆消費滿2千元、可獲得1千元餐飲抵用券，滿5千元、送5千元餐飲抵用券；現場消費拍照打卡上傳至社群媒體再加碼500元餐飲抵用券，數量有限送完為止。
詳情可查：https:// www.facebook.com/DoubleTreeTaipei，或電洽：02-6619-9999。
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