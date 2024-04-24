漢來美食端午節粽子預購開跑 業績拚增20%
漢來美食（1268）24日表示，迎接端午節，近年來家戶必備的粽子，除了過節需求之外，送禮市場也逐漸擴大。每年漢來美食旗下餐廳都會推出多款粽子組合供消費者作選擇，依需求從平價到高價、傳統到創意，口味多樣化，預估今年粽子營收可望上看1,500萬，成長逼近20%。
漢來美食推出的各款五星粽一直都受到消費者的青睞與喜愛，過去常是媒體評比常勝軍，其中以多次獲獎的翠園「頂級龍王粽」、紅陶上海湯包「八寶狀元粽」最受歡迎，兩款粽子去年營收近240萬元，可謂漢來粽中人氣王，而集團旗下包括名人坊、漢來蔬食、糕餅小舖以及漢來美食線上購物商城均推出不同風味的粽子，加上企業採購之總數，今年銷售目標近1萬5,000組。
此外，漢來美食購物商城多年來熱賣的大禮包粽子組合，內含三款粽子口味，包括台式一品粽、松露富貴粽以及紫米燕麥綠豆粽，共6粒裝，除了端午年節必吃的台式傳統肉粽之外，加入了松露醬的創意粽以及紫米甜粽組合，也是許多企業送禮的超值選擇。
而去年推出廣受好評的糕餅小舖「麵包粽」，今年與台北漢來大飯店日日烘焙坊一同攜手推出兩款全新口味，甜的茶香白玉芝麻、鹹的剝皮辣椒乳酪。而迎接炎炎夏日，「冰粽」也是最佳的消暑送禮選擇，晶瑩Q彈的外皮搭配清爽不甜膩的冰心內餡，五種口味一次滿足。
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