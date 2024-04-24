5月信義區見！ØZI、莫莉、嘟嘟人現身海尼根下班派對

海尼根今年提出「Afterwork By Heineken」年度企劃，與創作歌手ØZI、社群名人莫莉Molly、擁有百萬頻道訂閱的The DoDo Men嘟嘟人正式成為品牌摯友，共同探索他們下班後盡情享受精彩的「跨圈人生」。預定在5月10日將攜手亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」信義店，舉辦全台最嗨的下班派對（Afterwork Party），當晚品牌摯友也會到場同歡。此外，海尼根也宣布年底將與高雄知名夜店「LAMP Disco」合作，打造全台首間主題旗艦店。

海尼根下班派對將於5月10日下午5點半於「Draft Land」信義店登場，活動將一路持續至晚間11點半。活動當天除了近期難得公開現身的ØZI會帶來多首經典歌曲，還有《大嘻哈時代》第一季誕生的POPO J，帶來饒舌秀做開場演出。品牌摯友莫莉Molly及The DoDo Men嘟嘟人成員Ian等人也將現身，與粉絲一起在信義區共度下班時光。

海尼根同時邀請酒類生活家及知名 YouTuber 恩熙俊，擔任活動主持人。當天還有活動限定專屬體驗，只要參加就可以搶先品嚐由ØZI注入品牌靈感，與「Draft Land」共同精心調配的創意調酒。這款特調以滑順細緻的海尼根星銀啤酒為基底，融合代表海尼根經典綠色的檸檬草，以及象徵海尼根紅星的荔枝，打造出清爽順口的風味。

除了最嗨的下班派對，海尼根同時祭出多項通路優惠活動，4月27日起於指定通路凡購買海尼根經典原味 8入組，即可免費兌換限量海尼根手機掛繩，共有3款包含罐裝、瓶蓋、開瓶器款隨機贈送。於全省量販店、超市購買海尼根星銀啤酒滿398元，即贈限量海尼根星壩杯，更多派對活動訊息及通路活動詳情請洽海尼根官方臉書社團https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan。