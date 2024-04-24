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林志玲籲從生活減碳 母親節要陪媽媽
藝人林志玲一身鮮艷連身紅裙，24日出席三菱重工品牌代言記者會時表示，地球暖化就像地球生氣了，因此環保愈來愈重要，呼籲民眾從生活小細節做起節能減碳；被問到如何兼顧工作與家庭？林志玲笑說，她做每件事都會100%專注，且一定要抽時間陪家人，她今年母親節就會回台灣陪母親。
林志玲分享說，生活中各種小細節，包括隨手關燈、購物等都是減碳的開始，尤其她非常喜歡跟親人擁抱，因為擁抱可以給對方支持與溫暖，但在舒適的環境擁抱才會舒服。
被問到如何兼顧家庭與工作，她分享曾聽過的諺語說：「時間之神其實是自己，只有自己才能作好每個階段的安排，做每件事都要100%專注。」因此她無論是工作或是帶小孩都很專心。
母親節將至，林志玲也笑說，如果有想念的話一定要馬上跟親人說，陪伴也是，因此她母親節會回台灣陪媽媽一起過。
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