經典涼鞋換新色！讓人潮濕、悶熱天氣也能維持有型配搭

連續雨天加上悶熱感，讓人很苦惱鞋款配搭，然而休閒鞋履品牌CROCS嶄新系列以超現實流線設計抓住眾人目光；Onitsuka Tiger鬼塚虎廣受好評的MEXICO 66 SABOT編織涼鞋推出新配色，讓消費者即使碰到惡劣天氣也能維持時髦感。

潮濕的天氣要外出搭配總讓人為難，不過CROCS則為女性呈現了MEGA CRUSH系列，橡膠厚底高達6公分，鞋身採用流線型不規則設計，並以撞色搭配碰撞出潮流時尚的Y2K魅力。經典舒適足部設計，輕便靈活並鞋底平穩、抓地力強，繽紛糖果色更是迷倒眾人。同時輕盈的材質和符合人體工學設計在全天候活動中享受無壓力的舒適感。而男鞋則有ECHO STORM系列，以羅紋設計和流線型輪廓為亮點，無論是在城市穿梭，或是穿去音樂節都合適，提供螢光黃、米白和軍綠選擇。

Onitsuka Tiger鬼塚虎廣受好評的MEXICO 66 SABOT編織涼鞋推出新配色。圖／Onitsuka Tiger提供

而隨著夏季將至，Onitsuka Tiger帶來全新 MEXICO 66 SABOT、REBILAC SANDAL及OHBORI STRAP等新色鞋款。自2020年上市後就受到消費者喜愛的MEXICO 66 SABOT系列汲取經典復古鞋型外觀，鞋面採用粗編網狀材質，裝飾了招牌「虎爪紋」穿著腳感更加輕盈舒適。這季的新配色，提供淺棕色底配綠虎爪紋、或米色底搭橘虎爪紋都帶來滿滿活力。而REBILAC SANDAL涼鞋，鞋頭開放式的網眼帶來舒適穿著體驗，魔鬼氈鞋帶以及彈性帶後跟方便快速穿脫，是各式休閒場合及雨季必備的鞋款。

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SABOT編織涼鞋，4,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

CROCS ECHO STORM系列鞋，3,480元。圖／CROCS提供

CROCS MEGA CRUSH系列鞋，3,280元。圖／CROCS提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SABOT編織涼鞋，4,080元。圖／Onitsuka Tiger提供