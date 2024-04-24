快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

渡邊直美指定朝聖！住六福居享台式洗頭「泡泡變101」

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
六福居happyhour，各式飲品零食暢吃。圖/六福旅遊集團提供
六福居happyhour，各式飲品零食暢吃。圖/六福旅遊集團提供

母親節將近，不妨帶媽媽來場特別的美髮體驗，這可是連日本國際巨星渡邊直美訪台時，都曾大力分享的有趣體驗。六福居公寓式酒店即日起推出的「台灣式洗髮住房專案」，每房每晚6,199元起，可享受18坪、廳房獨立的都會景觀套房、交誼廳Happy Hour時光，以及獨步全球、風靡日韓旅客，價值千元以上的「台灣式洗髮」體驗。

位處日本旅人最愛的台北市中山區，六福居與風靡日本社群，日本新聞媒體、日本觀光雜誌皆有報導的「PRO Cutti髮藝沙龍」獨家合作。此店家是日本國際巨星「渡邊直美」訪台時曾前往並分享的髮廊，有趣的體驗更讓後來日本旅客來台旅遊，指定朝聖的台灣式洗髮店家。

台灣式洗髮是從為了讓客人不無聊所開始的一種文化體驗，前期透過指腹按摩頭皮，靠按摩紓壓減輕疲勞感，在坐洗過程中隨著泡泡大量蓬發之際，髮型師透過手技留下咖啡杯、冰淇淋、101造型等等，巧手隨機創作趣味造型，十分療癒。

台北中山區周邊各式風格小店林立、條通商圈與赤峰街多種特色商家，歷史建築處處可見，旅客可以盡情探索，感受台北演變的特色歷史建築文化，回到飯店後，再享用六福居交誼廳Happy Hour，現場提供各式台灣零食、特色飲品及啤酒可免費暢享。（禁止酒駕．飲酒過量．有害健康）

六福居公寓式酒店

地址：台北市中山區南京東路一段38號

電話：02-7701-0165

台灣式洗髮「坐著洗」的文化，風靡日韓觀光客。圖/六福旅遊集團提供
台灣式洗髮「坐著洗」的文化，風靡日韓觀光客。圖/六福旅遊集團提供

日本 歷史建築 洗髮

延伸閱讀

台日合製恐怖片 16歲台灣美少女麥語彤將任女主角

蔚藍花海正美！日本國營常陸海濱公園「粉蝶花」滿開 藍色造型霜淇淋超吸睛

暖冬惹禍？日本各地湖泊水位破新低 「狂掉近3米」船靠不了岸

小女孩的鐵道亡命悲劇：日本「第四種平交道」安全問題

相關新聞

渡邊直美指定朝聖！住六福居享台式洗頭「泡泡變101」

母親節將近，不妨帶媽媽來場特別的美髮體驗，這可是連日本國際巨星渡邊直美訪台時，都曾大力分享的有趣體驗。六福居公寓式酒店即...

經典涼鞋換新色！讓人潮濕、悶熱天氣也能維持有型配搭

連續雨天加上悶熱感，讓人很苦惱鞋款配搭，然而休閒鞋履品牌CROCS嶄新系列以超現實流線設計抓住眾人目光；Onitsuka Tiger鬼塚虎廣受好評的MEXICO 66 SABOT編織涼鞋推出新配色，讓消費者即使碰到惡劣天氣也能維持時髦感。

下單就抽星宇西雅圖來回機票！KKday超早鳥優惠56折起

旅遊體驗電商平台KKday統計，2023年熱門海外旅遊市場，除了位於亞洲地區的日本、韓國、泰國外，美國拿下長線旅遊第一名...

全台嚴防雷雨！ momo購物網「雨神同行」全館雨具5折起

鋒面來襲，全台嚴防連日雷陣雨，momo購物網近一周雨具買氣較上周飆升近200%，其中防雨性高的大傘面折傘、反向傘、二截式...

(G)I-DLE成員舒華辣秀美腿！接力宋智雅成台灣女鞋代言人

韓國女團(G)I-DLE的台灣成員舒華真的好忙，吸金能力也不在話下，接連成為多個時尚品牌代言人，最新消息就是繼「單身即地獄」爆紅的宋智雅成為台灣女鞋D+AF的代言人。

PChome 24h購物《劍星》預購銷量破千！4/26限量發售　5月電玩遊戲新品一次看

備受全球遊戲玩家矚目的華麗戰鬥遊戲大作PS5《劍星》即將於本周五（4月26日）正式發售，PChome 24h購物站上《劍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。