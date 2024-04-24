渡邊直美指定朝聖！住六福居享台式洗頭「泡泡變101」

母親節將近，不妨帶媽媽來場特別的美髮體驗，這可是連日本國際巨星渡邊直美訪台時，都曾大力分享的有趣體驗。六福居公寓式酒店即日起推出的「台灣式洗髮住房專案」，每房每晚6,199元起，可享受18坪、廳房獨立的都會景觀套房、交誼廳Happy Hour時光，以及獨步全球、風靡日韓旅客，價值千元以上的「台灣式洗髮」體驗。

位處日本旅人最愛的台北市中山區，六福居與風靡日本社群，日本新聞媒體、日本觀光雜誌皆有報導的「PRO Cutti髮藝沙龍」獨家合作。此店家是日本國際巨星「渡邊直美」訪台時曾前往並分享的髮廊，有趣的體驗更讓後來日本旅客來台旅遊，指定朝聖的台灣式洗髮店家。

台灣式洗髮是從為了讓客人不無聊所開始的一種文化體驗，前期透過指腹按摩頭皮，靠按摩紓壓減輕疲勞感，在坐洗過程中隨著泡泡大量蓬發之際，髮型師透過手技留下咖啡杯、冰淇淋、101造型等等，巧手隨機創作趣味造型，十分療癒。

台北中山區周邊各式風格小店林立、條通商圈與赤峰街多種特色商家，歷史建築處處可見，旅客可以盡情探索，感受台北演變的特色歷史建築文化，回到飯店後，再享用六福居交誼廳Happy Hour，現場提供各式台灣零食、特色飲品及啤酒可免費暢享。（禁止酒駕．飲酒過量．有害健康）

六福居公寓式酒店

地址：台北市中山區南京東路一段38號