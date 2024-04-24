PChome 24h購物《劍星》預購銷量破千！4/26限量發售 5月電玩遊戲新品一次看
備受全球遊戲玩家矚目的華麗戰鬥遊戲大作PS5《劍星》即將於本周五（4月26日）正式發售，PChome 24h購物站上《劍星》首波預購（截至4月23日）銷量已破千，且在電玩／遊戲類別的關鍵字也是站上TOP 1，可見其受歡迎程度。
瞄準電玩遊戲熱潮，PChome 24h購物同步打造「Games Station電玩快報」專區，集結六大人氣品牌，包括PlayStation、Nintendo Switch、XBOX、Pokémon、Steam Deck、Republic of Gamers，讓玩家們能第一手掌握最新遊戲、電玩主機與配件的優惠資訊。因應近期多款遊戲新品接續上市，PChome 24h購物祭出三重加碼好康：4月26日至5月10日，電玩／遊戲指定品單筆消費滿3,000元登記送666 P幣（限量100名）；即日起至4月30日，於指定賣場購買PlayStation Store點數卡，加碼回饋6％ P幣；即日起至4月30日，於InComm儲值點數館購買App Store卡，加碼回饋6％ P幣。
PChome 24h購物也分享了近期值得玩家們留意的電玩／遊戲新品焦點：
●全球62國PS Store預購排行榜第1名！韓系3A級動作冒險遊戲，PS5《劍星》售價1,990元，4月26日正式發售，原廠登錄再抽限量黑膠原聲帶及SONY黑膠唱盤（限量3名）。
●全球熱賣50萬部！蠟筆小新冒險遊戲最新作，NS《蠟筆小新．煤炭鎮的小白》 ，售價1,590元，5月2日正式發售。
●收集朱&紫系列各式卡牌，搭配起始牌組打造強勁的寶可夢戰隊吧！寶可夢《集換式卡牌遊戲》朱&紫系列「變幻假面」擴充包，售價1,470元，5月10日正式發售。
●在全新的紙片世界展開尋找星之石的冒險旅程，NS《紙片瑪利歐RPG》，售價1,550元，5月23日正式發售，預購就送神秘特典。
●終於等到繁體中文版！不需連線即可遊玩的單機RPG，PS5《勇者鬥惡龍Ｘ覺醒的五種族OFFLINE》，售價1,490元，5月28日正式發售，預購就送類比套與五大特典。
對於想換新PS5主機的玩家，可參考PS5 Slim光碟版輕薄型主機，主機體積縮小30％，還搭載1TB大容量儲存空間，PChome 24h購物售價17,580元，即日起至5月19日可加價990元選購熱門遊戲三選一組合，包括《跑車浪漫旅7 Gran Turismo 7》、《最後生還者一部曲 The Last of Us Part I》、《太空戰士16 FINAL FANTASY XVI》；此外，即日起至6月30日選購PS5 Slim主機《原神》禮包同捆組，登錄再送限量500元PSN禮物卡。
Switch玩家則可考慮升級Nintendo Switch OLED白色主機，採用7吋OLED螢幕，視覺色彩更鮮豔飽和，搭配支援有線連接網路的新型底座，遊玩體驗更穩定，PChome 24h購物限時特價10,180元。
●附註：詳細商品售價、優惠活動內容以網頁公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言