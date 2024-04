PChome 24h購物《劍星》預購銷量破千！4/26限量發售　5月電玩遊戲新品一次看

備受全球遊戲玩家矚目的華麗戰鬥遊戲大作PS5《劍星》即將於本周五(4月26日)正式發售,PChome 24h購物站上《劍星》首波預購(截至4月23日)銷量已破千,且在電玩/遊戲類別的關鍵字也是站上TOP 1,可見其受歡迎程度。

瞄準電玩遊戲熱潮,PChome 24h購物同步打造「Games Station電玩快報」專區,集結六大人氣品牌,包括PlayStation、Nintendo Switch、XBOX、Pokémon、Steam Deck、Republic of Gamers,讓玩家們能第一手掌握最新遊戲、電玩主機與配件的優惠資訊。因應近期多款遊戲新品接續上市,PChome 24h購物祭出三重加碼好康:4月26日至5月10日,電玩/遊戲指定品單筆消費滿3,000元登記送666 P幣(限量100名);即日起至4月30日,於指定賣場購買PlayStation Store點數卡,加碼回饋6% P幣;即日起至4月30日,於InComm儲值點數館購買App Store卡,加碼回饋6% P幣。

PChome 24h購物也分享了近期值得玩家們留意的電玩/遊戲新品焦點:

對於想換新PS5主機的玩家,可參考PS5 Slim光碟版輕薄型主機,主機體積縮小30%,還搭載1TB大容量儲存空間,PChome 24h購物售價17,580元,即日起至5月19日可加價990元選購熱門遊戲三選一組合,包括《跑車浪漫旅7 Gran Turismo 7》、《最後生還者一部曲 The Last of Us Part I》、《太空戰士16 FINAL FANTASY XVI》;此外,即日起至6月30日選購PS5 Slim主機《原神》禮包同捆組,登錄再送限量500元PSN禮物卡。

Switch玩家則可考慮升級Nintendo Switch OLED白色主機,採用7吋OLED螢幕,視覺色彩更鮮豔飽和,搭配支援有線連接網路的新型底座,遊玩體驗更穩定,PChome 24h購物限時特價10,180元。