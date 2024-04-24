母親節送飾品優惠多 玫瑰、珍珠、愛心經典不敗首選
母親節將至，Pandora今年推出「BE LOVE 即刻說愛」企劃，透過花中之后 — 玫瑰表達對母親的感謝與愛。全新 Pandora Ｍoments 設計靈感源於蘊含豐富象徵的玫瑰，精緻立體的玫瑰選用 925 銀匠心製作，925 銀耳環呈現一朵盛開的白玫瑰，由環保珍珠母貝製成，還有充滿愛與象徵意涵的白玫瑰綻放雙層吊飾，為手鍊點綴潔白優雅，玫瑰後方 925 銀飾牌以花葉形態烘托，鑲嵌透明立方氧化鋯石，花葉背面鑄刻「NOTHING COMPARES TO YOU」，為設計增添愛意巧思。
台灣輕珠寶品牌ARTISMI則推出以母性力量為創作靈感的獨家金屬色「月牙金」，是介於黃金、白金、玫瑰金之間的淡金色，以月亮溫柔優雅的光芒襯托亞洲人的膚色，打造數款非典型的愛心形狀與繩結造型單品，為擁有深刻寓意的經典造型做小巧思變化，增添穿搭配戴的層次。大受歡迎的彩虹碧璽珍珠項鍊 也再度限量回歸，淡水珍珠項鍊與彩色碧璽相互輝映，是最能加持氣場的送禮選擇。官網自即日起至2024/5/31止也特別推出滿額優惠，是選購好禮最佳時機。
台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY則與KOL瑪G合作，推出全新聯名設計Imperfect共5款設計，採用每個形狀都獨一無二的巴洛克珍珠為素材象徵美味獨一無二的母親，優雅日常珍珠純銀項鍊以珍珠搭配混合小巧的碧璽和葡萄石作點綴，花片珍珠純銀項鍊結合多顆不規則珍珠和銀豆莢，經典巴洛克珍珠純銀耳環是由簡約小巧的經典巴洛克珍珠搭配925銀針，自信之姿單顆巴洛克珍珠純銀鍊除了當長鍊、雙層練和Y字鍊外，銀色珠鍊還可單獨拆下作為手鍊配戴，無框架白色珍珠U型純銀耳環則是垂墜式的設計，透過官網選購還有限量好禮。
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