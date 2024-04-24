母親節送飾品優惠多 玫瑰、珍珠、愛心經典不敗首選

母親節將至，Pandora今年推出「BE LOVE 即刻說愛」企劃，透過花中之后 — 玫瑰表達對母親的感謝與愛。全新 Pandora Ｍoments 設計靈感源於蘊含豐富象徵的玫瑰，精緻立體的玫瑰選用 925 銀匠心製作，925 銀耳環呈現一朵盛開的白玫瑰，由環保珍珠母貝製成，還有充滿愛與象徵意涵的白玫瑰綻放雙層吊飾，為手鍊點綴潔白優雅，玫瑰後方 925 銀飾牌以花葉形態烘托，鑲嵌透明立方氧化鋯石，花葉背面鑄刻「NOTHING COMPARES TO YOU」，為設計增添愛意巧思。

台灣輕珠寶品牌ARTISMI則推出以母性力量為創作靈感的獨家金屬色「月牙金」，是介於黃金、白金、玫瑰金之間的淡金色，以月亮溫柔優雅的光芒襯托亞洲人的膚色，打造數款非典型的愛心形狀與繩結造型單品，為擁有深刻寓意的經典造型做小巧思變化，增添穿搭配戴的層次。大受歡迎的彩虹碧璽珍珠項鍊 也再度限量回歸，淡水珍珠項鍊與彩色碧璽相互輝映，是最能加持氣場的送禮選擇。官網自即日起至2024/5/31止也特別推出滿額優惠，是選購好禮最佳時機。