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母親節送飾品優惠多 玫瑰、珍珠、愛心經典不敗首選

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
聯名款Imperfect|經典巴洛克珍珠純銀耳環，3200元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
聯名款Imperfect|經典巴洛克珍珠純銀耳環，3200元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

母親節將至，Pandora今年推出「BE LOVE 即刻說愛」企劃，透過花中之后 — 玫瑰表達對母親的感謝與愛。全新 Pandora Ｍoments 設計靈感源於蘊含豐富象徵的玫瑰，精緻立體的玫瑰選用 925 銀匠心製作，925 銀耳環呈現一朵盛開的白玫瑰，由環保珍珠母貝製成，還有充滿愛與象徵意涵的白玫瑰綻放雙層吊飾，為手鍊點綴潔白優雅，玫瑰後方 925 銀飾牌以花葉形態烘托，鑲嵌透明立方氧化鋯石，花葉背面鑄刻「NOTHING COMPARES TO YOU」，為設計增添愛意巧思。

台灣輕珠寶品牌ARTISMI則推出以母性力量為創作靈感的獨家金屬色「月牙金」，是介於黃金、白金、玫瑰金之間的淡金色，以月亮溫柔優雅的光芒襯托亞洲人的膚色，打造數款非典型的愛心形狀與繩結造型單品，為擁有深刻寓意的經典造型做小巧思變化，增添穿搭配戴的層次。大受歡迎的彩虹碧璽珍珠項鍊 也再度限量回歸，淡水珍珠項鍊與彩色碧璽相互輝映，是最能加持氣場的送禮選擇。官網自即日起至2024/5/31止也特別推出滿額優惠，是選購好禮最佳時機。

台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY則與KOL瑪G合作，推出全新聯名設計Imperfect共5款設計，採用每個形狀都獨一無二的巴洛克珍珠為素材象徵美味獨一無二的母親，優雅日常珍珠純銀項鍊以珍珠搭配混合小巧的碧璽和葡萄石作點綴，花片珍珠純銀項鍊結合多顆不規則珍珠和銀豆莢，經典巴洛克珍珠純銀耳環是由簡約小巧的經典巴洛克珍珠搭配925銀針，自信之姿單顆巴洛克珍珠純銀鍊除了當長鍊、雙層練和Y字鍊外，銀色珠鍊還可單獨拆下作為手鍊配戴，無框架白色珍珠U型純銀耳環則是垂墜式的設計，透過官網選購還有限量好禮。

彩虹碧璽珍珠項鍊再度限量回歸，滿滿份量感的淡水珍珠項鍊與碧璽相互輝映，是最能加持氣場的送禮選擇。圖／ARTISMI提供
彩虹碧璽珍珠項鍊再度限量回歸，滿滿份量感的淡水珍珠項鍊與碧璽相互輝映，是最能加持氣場的送禮選擇。圖／ARTISMI提供
母親節限定永恆的陪伴純銀珍珠首飾禮盒，3500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
母親節限定永恆的陪伴純銀珍珠首飾禮盒，3500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Pandora for UNICEF 此次推出全新限量「閃耀女力幻彩吊飾」，吊飾以女性符號為造型，象徵世界各地無所畏懼、柔韌的勇敢女性並對其獻上最深切的敬意。圖／PANDORA提供
Pandora for UNICEF 此次推出全新限量「閃耀女力幻彩吊飾」，吊飾以女性符號為造型，象徵世界各地無所畏懼、柔韌的勇敢女性並對其獻上最深切的敬意。圖／PANDORA提供
幸運繩結耳環，4,200元。圖／ARTISMI提供
幸運繩結耳環，4,200元。圖／ARTISMI提供
聯名款Imperfect自信之姿單顆 巴洛克珍珠純銀鍊，5400元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
聯名款Imperfect自信之姿單顆 巴洛克珍珠純銀鍊，5400元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
聯名款Imperfect花片珍珠純銀項鍊，4280元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
聯名款Imperfect花片珍珠純銀項鍊，4280元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
最懂女人的台灣輕珠寶品牌ARTISMI，特別選在母親節隆重發表以母性力量為創作靈感的獨家金屬色「月牙金」。圖／ARTISMI提供
最懂女人的台灣輕珠寶品牌ARTISMI，特別選在母親節隆重發表以母性力量為創作靈感的獨家金屬色「月牙金」。圖／ARTISMI提供
彩虹碧璽珍珠項鍊，4,200元。圖／ARTISMI提供
彩虹碧璽珍珠項鍊，4,200元。圖／ARTISMI提供
PANDORA璀璨大玫瑰串飾，3,980元。圖／PANDORA提供
PANDORA璀璨大玫瑰串飾，3,980元。圖／PANDORA提供
PANDORA繾綣玫瑰戒指，2,080元。圖／PANDORA提供
PANDORA繾綣玫瑰戒指，2,080元。圖／PANDORA提供
幸運繩結耳扣，2,800元。圖／ARTISMI提供
幸運繩結耳扣，2,800元。圖／ARTISMI提供
Pandora 2024 年母親節系列新品浪漫綻放，本季以品牌企劃【BE LOVE 即刻說愛】為核心，透過花中之后 — 玫瑰表達無盡愛意。圖／PANDORA提供
Pandora 2024 年母親節系列新品浪漫綻放，本季以品牌企劃【BE LOVE 即刻說愛】為核心，透過花中之后 — 玫瑰表達無盡愛意。圖／PANDORA提供
Pandora無限母愛之心綴人造鑽石吊飾手鍊套組，5,780元。圖／PANDORA提供
Pandora無限母愛之心綴人造鑽石吊飾手鍊套組，5,780元。圖／PANDORA提供
幸運繩結項鍊。圖／ARTISMI提供
幸運繩結項鍊。圖／ARTISMI提供
全新Pandora Ｍoments設計靈感源於蘊含豐富象徵的玫瑰，玫瑰不僅是優雅的象徵，美麗花瓣下帶刺的莖，更展現其堅毅精神的美態，如同在溫柔中流露堅毅的母親。圖／PANDORA提供
全新Pandora Ｍoments設計靈感源於蘊含豐富象徵的玫瑰，玫瑰不僅是優雅的象徵，美麗花瓣下帶刺的莖，更展現其堅毅精神的美態，如同在溫柔中流露堅毅的母親。圖／PANDORA提供
母親節限定寬廣的愛純銀珍珠首飾禮盒，6400元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
母親節限定寬廣的愛純銀珍珠首飾禮盒，6400元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Pandora浪漫巧思滿注飾品設計中，其中獨特的繾綣玫瑰耳環，以優雅靈動線條描繪盛開的玫瑰，點綴耳際之餘，體現玫瑰的美麗與力量。圖／PANDORA提供
Pandora浪漫巧思滿注飾品設計中，其中獨特的繾綣玫瑰耳環，以優雅靈動線條描繪盛開的玫瑰，點綴耳際之餘，體現玫瑰的美麗與力量。圖／PANDORA提供

洛克 珍珠 設計師

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