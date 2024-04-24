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萊爾富甜點新品牌「Hi sweeti」登場！首推「泡芙、舒芙蕾蛋糕、生乳捲」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富甜點新品牌「Hi sweeti」亮相，推出泡芙、舒芙蕾蛋糕、生乳捲3款新品。圖／萊爾富提供
萊爾富甜點新品牌「Hi sweeti」亮相，推出泡芙、舒芙蕾蛋糕、生乳捲3款新品。圖／萊爾富提供

甜點已成各大超商吸客的新戰場，萊爾富搶攻甜蜜商機，今年4月甜點新品牌「Hi sweeti」正式亮相，以「甜蜜每一天」作為甜點新品牌的生活訴求，讓消費者到住家附近的巷口超商就能便利採買到象徵幸福的甜點犒賞自己。萊爾富甜點新品牌「Hi sweeti」共推出3款新品，包含原味香草泡芙、爆餡奶茶舒芙蕾蛋糕與牛奶生乳捲。

萊爾富「Hi sweeti本次推出的3款新品包括「原味香草泡芙」，使用新鮮製作的卡士達搭配鮮奶油，外酥內軟的外皮加上滑順香濃的內餡，是不容錯過的必嘗選項，售價38元；「爆餡奶茶舒芙蕾蛋糕」以蓬鬆柔軟的舒芙蕾蛋糕體，加上香濃內餡佈滿伯爵風味的卡士達奶油，售價42元；「牛奶生乳捲」綿細柔嫩的蛋糕捲入滿滿的奶油餡，口感清爽不甜膩，售價42元。

即日起至4月30日到全台萊爾富門市購買「Hi sweeti」甜點搭配Hi café中杯冰／熱美式咖啡可享合購價49元，等於最低63折起。例如購買1件爆餡奶茶舒芙蕾蛋糕（售價42元）搭配1杯Hi café中冰美式咖啡（售價35元），原合購價為77元，指定活動期間只要花49元即可買到，現省28元。

此外，萊爾富Hi-Life VIP APP內的「整買零取」即日起至5月28日也推出會員購買指定「Hi sweeti」甜點享89折優惠，像是「爆餡奶茶舒芙蕾蛋糕」、「牛奶生乳捲」甜點42元系列可享任2件75元，「原味香草泡芙」可享任2件68元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

萊爾富搶攻甜蜜商機，推出甜點新品牌「Hi sweeti」。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻甜蜜商機，推出甜點新品牌「Hi sweeti」。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP APP內的「整買零取」即日起至5月28日會員購買指定「Hi sweeti」甜點享89折優惠，像是「爆餡奶茶舒芙蕾蛋糕」、「牛奶生乳捲」甜點42元系列可享任2件75元。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP APP內的「整買零取」即日起至5月28日會員購買指定「Hi sweeti」甜點享89折優惠，像是「爆餡奶茶舒芙蕾蛋糕」、「牛奶生乳捲」甜點42元系列可享任2件75元。圖／萊爾富提供
即日起至4月30日於萊爾富門市購買「Hi sweeti」甜點搭配Hi café中杯冰／熱美式咖啡可享合購價49元。圖／萊爾富提供
即日起至4月30日於萊爾富門市購買「Hi sweeti」甜點搭配Hi café中杯冰／熱美式咖啡可享合購價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP APP內的「整買零取」即日起至5月28日會員購買指定「Hi sweeti」甜點享89折優惠，像是「原味香草泡芙」可享任2件68元。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP APP內的「整買零取」即日起至5月28日會員購買指定「Hi sweeti」甜點享89折優惠，像是「原味香草泡芙」可享任2件68元。圖／萊爾富提供
萊爾富甜點新品牌「Hi sweeti」推出3款新品，包含「原味香草泡芙」、「爆餡奶茶舒芙蕾蛋糕」與「牛奶生乳捲」。圖／萊爾富提供
萊爾富甜點新品牌「Hi sweeti」推出3款新品，包含「原味香草泡芙」、「爆餡奶茶舒芙蕾蛋糕」與「牛奶生乳捲」。圖／萊爾富提供

售價 甜點

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