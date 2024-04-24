FERRAGAMO經典VARA再進化！芭蕾舞鞋加蝴蝶結超美

鞋面上裝飾著蝴蝶結的VARA鞋履，無疑是製鞋起家的FERRAGAMO最經典也最受歡迎的款式之一。2024年，VARA蝴蝶結鞋履，推出全新芭蕾舞鞋款式，令人著迷的之處，在於其優雅的極簡主義設計和多功能用途。

相較於經典的蝴蝶結，新款鞋履上的蝴蝶結形狀和比例經過改良，金屬鞋扣的煥然一新，採用更大、更具幾何造型，且更從側面看更為扁平，並刻有全新FERRAGAMO標誌。讓羅緞絲帶成為鞋扣的一部分，完美體現出 FERRAGAMO 的傳統。全新VARA鞋履亦備有瑪莉珍鞋（Mary Jane）款式，帶有橡膠鞋底及腳套結構，提供倍感舒適輕鬆的穿著體驗，提供黑色、粉紅色和銀色皮革共三種配色。 FERRAGAMO黑色VARA蝴蝶結芭蕾舞鞋，27,900元。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO黑色VARA蝴蝶結芭蕾舞鞋，27,900元。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO粉色VARA蝴蝶結芭蕾舞鞋，27,900元。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO粉色VARA蝴蝶結芭蕾舞鞋，27,900元。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO銀色VARA蝴蝶結芭蕾舞鞋，27,900元。圖／FERRAGAMO提供