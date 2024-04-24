快訊

美國援助953億，烏克蘭、以色列、台灣怎麼分配？

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥也性侵」 吐2線索嘆：蠻黑暗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威尼斯朝聖級打卡點？Balenciaga專門店Rodeo包限時秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga白色Rodeo包款，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga白色Rodeo包款，價格店洽。圖／Balenciaga提供

為慶祝威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia），巴黎世家Balenciaga展出了2024夏季的主題裝置，並推出先前發表即引起「披掛」熱潮的一系列Rodeo包款，展現包款一如藝術品般的多元風格。

為呼應Balenciaga的巴黎夏季2024時裝秀，Balenciaga的威尼斯專門店內大程度「改造」，從門店牆壁、試衣間門口都加裝上紅色天鵝絨幕簾；一旦通過面向街道的拱形門廊向店內欣賞，更可發現幕簾懸掛在品牌經典的三重標識上方，同時店內更鋪上紅毯，傢俱也換上紅色飾面、展現出熱情姿態，而店裡最大亮點更在於先前發表即引起熱潮的多款Rodeo包包。

採用精選皮革形塑的Rodeo包款，一如Balenciaga經典的「機車包」Le City，Rodeo同樣是一款無明顯Logo設計的大熱包款，展現去品牌化、但更強化了Balenciaga印象的反差手法。有別於一般包款強調的硬挺與結構感，Rodeo或許同時反應了世代氛圍：一種慵懶、不羈、自教條中解放的隨性，包款並可選購懸掛以上金屬元件、塑膠小物、鎖頭或流蘇掛飾，安靜或張揚？風格隨選。

此項Balenciaga的2024夏季威尼斯主題裝置將採期間限定，可於拜訪BALENCIAGA威尼斯專賣店時欣賞，地址為藝大利威尼斯，聖馬可廣場1477號；但如果想瀏覽、感受Rodeo包款的萬千變化可能？則可親洽台北新光三越台北信義A9店、微風廣場店或新光三越台中中港店、實體把玩。

為慶祝威尼斯雙年展，巴黎世家Balenciaga在品牌威尼斯專門店上展出主題裝置，並有掀起熱潮的Rodeo包款。圖／Balenciaga提供
為慶祝威尼斯雙年展，巴黎世家Balenciaga在品牌威尼斯專門店上展出主題裝置，並有掀起熱潮的Rodeo包款。圖／Balenciaga提供
Balenciaga發表全新「IT’S DIFFERENT」形象廣告，同時推出以好萊塢大道街道同名的Rodeo包款。圖／Balenciaga提供
Balenciaga發表全新「IT’S DIFFERENT」形象廣告，同時推出以好萊塢大道街道同名的Rodeo包款。圖／Balenciaga提供
Balenciaga的威尼斯專門店內大程度「改造」，以紅色絨布，形塑出華麗的戲劇效果。圖／Balenciaga提供
Balenciaga的威尼斯專門店內大程度「改造」，以紅色絨布，形塑出華麗的戲劇效果。圖／Balenciaga提供
Rodeo大型款黑色肩背包，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Rodeo大型款黑色肩背包，價格店洽。圖／Balenciaga提供

威尼斯 巴黎

延伸閱讀

時尚結合藝術成當代顯學 攻佔火車站辦攝影展、吸睛沉浸式表演

BLACKPINK藝術總監Verdy加持 聯名Swatch腕表一上市就熱賣！

威尼斯雙年展開幕 伊朗、以色列相繼閉館 俄另類復活

探討地緣政治 海外策展人大讚威尼斯雙年展台灣館

相關新聞

FERRAGAMO經典VARA再進化！芭蕾舞鞋加蝴蝶結超美

鞋面上裝飾著蝴蝶結的VARA鞋履，無疑是製鞋起家的FERRAGAMO最經典也最受歡迎的款式之一。2024年，VARA蝴蝶...

威尼斯朝聖級打卡點？Balenciaga專門店Rodeo包限時秀

為慶祝威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia），巴黎世家Balenciaga展出了2024夏季的主題...

母親節HAPPY GO Pay點數8倍贈 遠東集團線上線下全通路優惠大放送

迎接百貨年度大檔期母親節到來，串聯遠東集團線上線下全通路的行動支付工具「HAPPY GO Pay」推出多重點數優惠方案，...

紐西蘭牛乳零關稅進口 恐影響台南牛肉湯「存亡」？

台南市議會上午進行財經部門業務報告，台灣基進議員李宗霖針對「紐西蘭牛乳將在2025年全面進口零關稅」，擔心此項政策台南市...

日本「teamLab共創！未來園」今夏重磅來台 超人氣作品大公開

繼2022《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》在台創下30萬人口碑佳績，將日本現正於沖繩展出的作品引進，打造全新展覽來台，展覽由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創再度攜手合作，以沉浸式互動的形式，讓每一位體驗者都能成為展覽的創作元素之一。

米其林星級法籍甜點主廚打造 侯布雄推3款母親節蛋糕

為迎接充滿感恩喜悅的母親節，米其林星級SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍，由法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。