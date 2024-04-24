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威尼斯朝聖級打卡點？Balenciaga專門店Rodeo包限時秀
為慶祝威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia），巴黎世家Balenciaga展出了2024夏季的主題裝置，並推出先前發表即引起「披掛」熱潮的一系列Rodeo包款，展現包款一如藝術品般的多元風格。
為呼應Balenciaga的巴黎夏季2024時裝秀，Balenciaga的威尼斯專門店內大程度「改造」，從門店牆壁、試衣間門口都加裝上紅色天鵝絨幕簾；一旦通過面向街道的拱形門廊向店內欣賞，更可發現幕簾懸掛在品牌經典的三重標識上方，同時店內更鋪上紅毯，傢俱也換上紅色飾面、展現出熱情姿態，而店裡最大亮點更在於先前發表即引起熱潮的多款Rodeo包包。
採用精選皮革形塑的Rodeo包款，一如Balenciaga經典的「機車包」Le City，Rodeo同樣是一款無明顯Logo設計的大熱包款，展現去品牌化、但更強化了Balenciaga印象的反差手法。有別於一般包款強調的硬挺與結構感，Rodeo或許同時反應了世代氛圍：一種慵懶、不羈、自教條中解放的隨性，包款並可選購懸掛以上金屬元件、塑膠小物、鎖頭或流蘇掛飾，安靜或張揚？風格隨選。
此項Balenciaga的2024夏季威尼斯主題裝置將採期間限定，可於拜訪BALENCIAGA威尼斯專賣店時欣賞，地址為藝大利威尼斯，聖馬可廣場1477號；但如果想瀏覽、感受Rodeo包款的萬千變化可能？則可親洽台北新光三越台北信義A9店、微風廣場店或新光三越台中中港店、實體把玩。
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