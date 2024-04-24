紐西蘭牛乳零關稅進口 恐影響台南牛肉湯「存亡」？

台南市議會上午進行財經部門業務報告，台灣基進議員李宗霖針對「紐西蘭牛乳將在2025年全面進口零關稅」，擔心此項政策台南市將面臨「酪農業恐慌，牛肉湯倒光」！李宗霖說針對鮮乳部分，務必明確標示乳品名稱與在地溯源標示，有效區隔進口與台灣乳品，保障酪農業；針對牛肉湯業者將面臨的產業衝擊，也應積極與業者溝通說明提早因應，提出配套措施。

李宗霖表示，紐西蘭牛乳將在2025年全面進口零關稅，已經引發台灣本地酪農業恐慌，除了影響市面上台灣鮮乳產量下降之外，台南市聞名遐邇的溫體牛肉湯也會進而受到衝擊！李宗霖說明，紐西蘭牛乳來台和牛肉湯存亡有關，是因為目前台南牛肉湯95%的肉源，絕大多數來自「乳牛」。

李宗霖指出，本土乳牛產量台南第一，農業部統計，目前全台飼養牛隻約16萬隻，其中高達9成是乳牛，而正在飼養的3萬多隻肉牛，乳牛佔比也有5成，而目前全台飼養最多肉牛的縣市，就在台南。

李宗霖說，紐乳零關稅、台灣乳牛、台南牛肉湯這三者環環相扣，當酪農逐漸退場，肉源勢必大量減少，到時候市場價格會跟著提高，屆時次等肉會漲到像一等肉的價格，不但品質會受衝擊，牛肉湯店家也會逐漸萎縮。

農業局長李建裕表示，已經有和中央討論配套及因應方式。針對紐西蘭進口牛乳免關稅進一步說明：第一，乳品要做出區隔；第二，確保現有酪農產業，保價保量，穩定現狀，讓酪農戶權益不致受損；第三，協助補貼設備升級。至於要離酪的，也要有配套措施，讓整個酪農產業不會受到影響。