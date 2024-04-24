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搭阿里山林鐵票根 兌換日本黑部峽谷鐵道車票

中央社／ 嘉義縣24日電
阿里山林鐵及文資處表示，明天至11月底台灣旅客持使用過的阿里山林鐵「周遊二日券內支線周遊二日券」及護照，可兌換日本黑部峽谷鐵道「宇奈月-貓又」或「宇奈月-櫸平」來回車票。示意圖／聯合報系資料照
阿里山林鐵及文資處表示，明天至11月底台灣旅客持使用過的阿里山林鐵「周遊二日券內支線周遊二日券」及護照，可兌換日本黑部峽谷鐵道「宇奈月-貓又」或「宇奈月-櫸平」來回車票。示意圖／聯合報系資料照

阿里山林鐵及文資處表示，明天至11月底台灣旅客持使用過的阿里山林鐵「周遊二日券內支線周遊二日券」及護照，可兌換日本黑部峽谷鐵道「宇奈月-貓又」或「宇奈月-櫸平」來回車票。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天新聞稿指出，阿里山林鐵與日本富山縣黑部峽谷鐵道自2013年締結為姊妹鐵道，迄今建立長達11年情誼。期間除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響中斷3年交換優惠外，每年雙方皆共同推出交換車票優惠活動。

林鐵及文資處長黃妙修說，為方便民眾兌換，今年特別開放免預約，民眾只要攜帶使用過的阿里山林業鐵道「支線周遊二日券」至宇奈月車站並出示護照，即可兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-貓又」或「宇奈月-櫸平」來回車票，但不開放10人（含）以上團體兌換。兌換時間自4月25日至11月30日。

林鐵及文資處表示，黑部峽谷位於日本富山縣北阿爾卑斯山脈，是日本少數的V型谷，曾獲選日本秘境百選之一。黑部峽谷小火車行駛區間全長20.1公里，單趟約1小時20分鐘，沿線可欣賞黑部峽谷及黑部川。

黑部峽谷因冬季下雪影響列車行駛，每年12月封山並於隔年4月、5月雪融後開山。今年黑部峽谷鐵道因年初能登半島地震影響，9月底前部分路段因維修封閉，9月底前可兌換車票路線為「宇奈月-貓又」，10月起恢復為全線「宇奈月-櫸平」。相關乘車資訊可至林鐵及文資處官網或黑部峽谷鐵道株式會社查詢。

日本 鐵道 阿里山

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