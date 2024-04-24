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台中飯店連11年母親節蛋糕「買一捐一」 累計送千個蛋糕給弱勢

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
裕元花園酒店今年推出兩款限定母親節蛋糕。圖／裕元花園酒店提供
裕元花園酒店今年推出兩款限定母親節蛋糕。圖／裕元花園酒店提供

母親節將至，台中長榮桂冠酒店連續11年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫­買一捐一活動」，母親節前預購任一個母親節蛋糕，飯店就捐出一個蛋糕給弱勢家庭的媽媽；各飯店與連鎖烘焙坊也推出母親節主題蛋糕，有電鍋、康乃馨等造型，提早預購享早鳥優惠。

台中長榮桂冠酒店「愛的蛋糕傳送計畫—買一捐一活動」即日起至5月12日，消費者凡預購任一款母親節蛋糕，飯店將捐贈一個蛋糕給弱勢家庭的母親，活動限量100個，4月30日前預購享9折優惠。

台中長榮桂冠酒店指出，活動今年邁入第11年，即便受疫情影響，仍堅持下去，有客人每年固定響應，不少客人更將買的那個直接捐出去，更有客人連續10年每年購買5個，請飯店協助幫忙捐贈，過去10年已累積送出1211個蛋糕給弱勢家庭媽媽們，讓社會充滿更多溫情與感動。

台中福華飯店今年推出荔枝玫瑰慕斯戚風蛋糕，嫣紅淡雅的仿真康乃馨花禮，4月30日前預訂享早鳥優惠，加碼再贈「媽媽有鬆折價券」；裕元花園酒店推威士忌蘋果巧克力與青檸兩款限定母親節蛋糕。

85℃今年推出6款母親節蛋糕，有電鍋造型、康乃馨等主題蛋糕，蛋糕吸睛又兼具口感；日月千禧酒店則以康乃馨為造型，打造「芋薏非凡」造型蛋糕，口感層次豐富，4月30日前預訂享早鳥優惠。

台中長榮桂冠酒店連續11年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫­買一捐一活動」，已累積送出1211顆蛋糕給弱勢家庭媽媽們。圖／長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店連續11年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫­買一捐一活動」，已累積送出1211顆蛋糕給弱勢家庭媽媽們。圖／長榮桂冠酒店提供
台中福華飯店今年推出荔枝玫瑰慕斯戚風蛋糕，造型典雅又兼具口感。圖／台中福華飯店提供
台中福華飯店今年推出荔枝玫瑰慕斯戚風蛋糕，造型典雅又兼具口感。圖／台中福華飯店提供
日月千禧酒店以康乃馨為造型，打造「芋薏非凡」造型蛋糕。圖／日月千禧酒店提供
日月千禧酒店以康乃馨為造型，打造「芋薏非凡」造型蛋糕。圖／日月千禧酒店提供
85℃今年推出6款母親節蛋糕，有電鍋造型、康乃馨等主題蛋糕。圖／85℃提供
85℃今年推出6款母親節蛋糕，有電鍋造型、康乃馨等主題蛋糕。圖／85℃提供

母親節 飯店

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