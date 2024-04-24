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薄荷般的清新LV Monogram小花 Color Blossom有新選擇

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登Color Blossom珠寶系列首次使用薄荷藍綠天河石。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom珠寶系列首次使用薄荷藍綠天河石。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為2015年推出的Color Blossom珠寶系列，新增全新天河石（Amazonite，又名亞馬遜石）的作品，充滿活力及風情萬種的半透明效果薄荷藍綠色調，使這個最百搭又生動的系列更為豐富。全新日常款式珠寶包括黃K金鑲鑽吊墜項鍊與黃K金鑲鑽手鍊，在鑲有天河石的Monogram Flower花朵上搭配鑽石。

Color Blossom珠寶系列是以喬治路易威登（George Louis-Vuitton）於1896年創作之經典LV Monogram的兩朵花為靈感，採用金色邊框包裹巧手雕刻的大量甜美風格寶石，栩栩如生地呈現出LV Monogram圖案，至今已有迷人的粉色和白色珍珠母貝花朵與顏色濃郁的孔雀石、紅玉髓，以及濃烈而不透明的縞瑪瑙等多種繽紛色彩的寶石選擇，提供各種尺寸和款式的吊墜、耳環、戒指與手鍊。這次全新推出的天河石，以薄荷般的藍綠色調，以及從淺綠色、綠松石色到綠藍色的豐富色彩而聞名。天河石擁有獨特醒目的內含物，因此每一顆寶石都獨一無二，具有清新、風情萬種的半透明質感。

COLOR BLOSSOM AMAZONITE，黃K金鑲嵌薄荷藍綠色天河石與鑽石長項鍊，123萬元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM AMAZONITE，黃K金鑲嵌薄荷藍綠色天河石與鑽石長項鍊，123萬元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM，黃K金鑲嵌薄荷藍綠色天河石與鑽石手鍊，83,000元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM，黃K金鑲嵌薄荷藍綠色天河石與鑽石手鍊，83,000元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM AMAZONITE，黃K金鑲嵌薄荷藍綠色天河石與鑽石手鍊，33萬1,000元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM AMAZONITE，黃K金鑲嵌薄荷藍綠色天河石與鑽石手鍊，33萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom珠寶系列首次使用薄荷藍綠天河石。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom珠寶系列首次使用薄荷藍綠天河石。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM AMAZONITE，黃K金鑲嵌薄荷藍綠色天河石與鑽石長項鍊，123萬元。圖／路易威登提供
COLOR BLOSSOM AMAZONITE，黃K金鑲嵌薄荷藍綠色天河石與鑽石長項鍊，123萬元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom珠寶系列首次使用薄荷藍綠天河石。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom珠寶系列首次使用薄荷藍綠天河石。圖／路易威登提供

LV 珠寶 綠色

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