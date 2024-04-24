薄荷般的清新LV Monogram小花 Color Blossom有新選擇
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為2015年推出的Color Blossom珠寶系列，新增全新天河石（Amazonite，又名亞馬遜石）的作品，充滿活力及風情萬種的半透明效果薄荷藍綠色調，使這個最百搭又生動的系列更為豐富。全新日常款式珠寶包括黃K金鑲鑽吊墜項鍊與黃K金鑲鑽手鍊，在鑲有天河石的Monogram Flower花朵上搭配鑽石。
Color Blossom珠寶系列是以喬治路易威登（George Louis-Vuitton）於1896年創作之經典LV Monogram的兩朵花為靈感，採用金色邊框包裹巧手雕刻的大量甜美風格寶石，栩栩如生地呈現出LV Monogram圖案，至今已有迷人的粉色和白色珍珠母貝花朵與顏色濃郁的孔雀石、紅玉髓，以及濃烈而不透明的縞瑪瑙等多種繽紛色彩的寶石選擇，提供各種尺寸和款式的吊墜、耳環、戒指與手鍊。這次全新推出的天河石，以薄荷般的藍綠色調，以及從淺綠色、綠松石色到綠藍色的豐富色彩而聞名。天河石擁有獨特醒目的內含物，因此每一顆寶石都獨一無二，具有清新、風情萬種的半透明質感。
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