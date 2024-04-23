快訊

嚴重影響飛安...醫療直升機遭雷射筆狂照10多秒 工地人員遭逮喊：一時無聊

「被咬一定殘廢」中壢40公斤巨鱷龜出沒嚇壞路人 警出動2工具活逮牠

深夜地震震不停 被搖醒怎再睡？醫教「3撇步」：遇一情形需就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林心如、鳳小岳、張軒睿齊聚鑽石塔 站台FRED珠寶開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）張軒睿、林心如、男星鳳小岳都特地出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影
（由左至右）張軒睿、林心如、男星鳳小岳都特地出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影

LVMH旗下的法國現代珠寶品牌FRED Jewelry，今（4月23）日於新光三越忠孝Diamond Towers開幕全新精品店，佔地逾23坪，由手藝精湛的頂尖工匠操刀創建，櫥窗採用富地中海風格的拱門設計，外牆和內部均以玫瑰金棕櫚樹圖案裝飾，完美呼應品牌創始人著迷的法國蔚藍海岸（French Riviera）風情。包括女星林心如、男星鳳小岳張軒睿等人都特地出席開幕活動。

女星林心如出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影
女星林心如出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影
男星鳳小岳出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影
男星鳳小岳出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影
男星張軒睿出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影
男星張軒睿出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影

林心如配戴品牌為此次開幕特地空運來台的Chance Infinie Crazy8系列珠寶，結合有吉祥寓意的8字圖案，搭配她所鍾愛的紅色碧璽，是很有辨識度的品牌經典設計。熱愛大海的鳳小岳則表示自己對以海洋運動為靈感而誕生的FORCE 10系列珠寶格外有共鳴，中性運動的設計也讓張軒睿相當喜愛。而母親節即將到來，張軒睿覺得以愛心圖愛無主要設計元素的Pretty Woman系列，是最適合獻給媽媽的禮物。

FRED於台北新光三越忠孝Diamond Towers開設全新精品店。圖／FRED提供
FRED於台北新光三越忠孝Diamond Towers開設全新精品店。圖／FRED提供

FRED於台北新光三越忠孝Diamond Towers開設全新精品店。圖／FRED提供
FRED於台北新光三越忠孝Diamond Towers開設全新精品店。圖／FRED提供

全新FRED新光三越Diamond Towers精品店結合品牌DNA裡的所有元素，包括沙灘的視覺和金色的陽光，貴賓室背景更裝飾FRED的標誌性圖案，可於此私密空間享受優質服務和訂製諮詢。

FRED「Chance Infinie」系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／FRED提供
FRED「Chance Infinie」系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／FRED提供
FRED「Chance Infinie Crazy8」系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅碧璽及鑽石。圖／FRED提供
FRED「Chance Infinie Crazy8」系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅碧璽及鑽石。圖／FRED提供
FRED「Chance Infinie Crazy8」系列手鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅碧璽及鑽石。圖／FRED提供
FRED「Chance Infinie Crazy8」系列手鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅碧璽及鑽石。圖／FRED提供

品牌 張軒睿 林心如 珠寶 鳳小岳

延伸閱讀

徐若瑄有喜了！親拋3關鍵內幕請求這件事

貴族上身？鳳小岳出席dunhill訂製會 大曬英倫紳士風

獨／楊祐寧父親餐廳「元鍋」將收攤 楊爸洩天價退休金

混血男神出事了！闖大港衝撞受傷 危急狀況曝光

相關新聞

朴寶劍華麗現身！ 上千粉絲擠爆Celine台北101走道

為歡慶CELINE台北101精品店開幕，CELINE全球品牌大使朴寶劍以及 NewJeans Danielle 已於昨晚...

林心如、鳳小岳、張軒睿齊聚鑽石塔 站台FRED珠寶開幕

LVMH旗下的法國現代珠寶品牌FRED Jewelry，今（4月23）日於新光三越忠孝Diamond Towers開幕全...

時尚結合藝術成當代顯學 攻佔火車站辦攝影展、吸睛沉浸式表演

時尚與藝術結合，早就是當前顯學，因此Moncler日前選在米蘭中央火車站，舉辦了名為「一場夢想的邀約」的攝影展。而Gol...

就算是熱炸也要時髦率性！Gap夏季3大新品助攻 無懼溫差、涼爽又防曬

夏季將至，美國休閒品牌Gap因應換季穿搭需求，延續3大主軸，保留經典美式、戶外機能、質感剪裁等元素，並融合輕薄、防曬、涼感等機能，讓消費者輕鬆面對酷暑來臨。

Bape聯手Globe-Trotter打造行李箱 招牌迷彩圖案上身要價破10萬

潮流品牌A Bathing Ape（Bape）又一聯名話題之作，找來百年歷史的英國奢華行李裝備品牌Globe-Trotter合作，結合招牌迷彩圖案，打造限定手提箱與行李箱，要價破10萬元，十分考驗鐵粉的接受度。

用12杯調酒巡遊 人氣餐酒館推出環遊世界微醺特調

號稱台北最強告白製造機Speakeasy餐酒Bar品牌「 P.S. I Love You Bar & Bistro」在迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。