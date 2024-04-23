林心如、鳳小岳、張軒睿齊聚鑽石塔 站台FRED珠寶開幕

LVMH旗下的法國現代珠寶品牌FRED Jewelry，今（4月23）日於新光三越忠孝Diamond Towers開幕全新精品店，佔地逾23坪，由手藝精湛的頂尖工匠操刀創建，櫥窗採用富地中海風格的拱門設計，外牆和內部均以玫瑰金棕櫚樹圖案裝飾，完美呼應品牌創始人著迷的法國蔚藍海岸（French Riviera）風情。包括女星林心如、男星鳳小岳、張軒睿等人都特地出席開幕活動。

女星林心如出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影 男星鳳小岳出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影 男星張軒睿出席FRED Jewelr於新光三越忠孝Diamond Towers的開幕活動。記者李正龍／攝影

林心如配戴品牌為此次開幕特地空運來台的Chance Infinie Crazy8系列珠寶，結合有吉祥寓意的8字圖案，搭配她所鍾愛的紅色碧璽，是很有辨識度的品牌經典設計。熱愛大海的鳳小岳則表示自己對以海洋運動為靈感而誕生的FORCE 10系列珠寶格外有共鳴，中性運動的設計也讓張軒睿相當喜愛。而母親節即將到來，張軒睿覺得以愛心圖愛無主要設計元素的Pretty Woman系列，是最適合獻給媽媽的禮物。

FRED於台北新光三越忠孝Diamond Towers開設全新精品店。圖／FRED提供

FRED於台北新光三越忠孝Diamond Towers開設全新精品店。圖／FRED提供