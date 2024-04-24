百年品牌再出新招！氮化鎵充電攜手磁吸充電線 黑科技雙重來襲

隨著手機、3C設備越來越主打功率效能，電池的續航力也成了消費者選擇相關商品時，作為重要的參考指標之一，然而一般常見的行動電源電量較少，且通常不支援充筆電，或者僅支援單一系統的快充，品質參差雜亂，安全性較無保障，即便找到有大廠背書、檢驗合格的行動電源，沒有搭配支援快充的充電線，也無法滿足消費者的需要，該如何找到兩全其美的最佳組合，變成了網路上的熱議話題。

做為全球老字號的科技/家電品牌的飛利浦，先前曾推出十合一行動電源，廣受消費者好評，募資金額更是突破千萬，成為嘖嘖募資紀錄的標竿產品，這次則打鐵趁熱，將目標從手機用戶擴大到手機、筆電與掌上型遊樂器的消費族群，推出『PHILIPS 極速充電組』，結合全新產品65W筆電行充與240W不打結充電線，攜手有．設計團隊於4/23(二)於嘖嘖上進行募資，要帶給消費者一個不用冒著買到不合格產品的風險，也能享受真．極速充電的科技體驗。

(圖/有你共創提供)

極速充電組在行動電源『65W筆電行充』方面，採用了俗稱黑科技的氮化鎵電芯，能夠提供遠超一般行動電源的供電效率，達到連筆電都能充的65W，同時能支援蘋果iOS與安卓android系統的快充規格，無論使用什麼樣的手機能吃到極速充的紅利，電量為普通行動電源的1.5倍來到14700mAh，也能支援Switch、Steamdeck、ROG Ally等主流掌上型遊戲機，而65W的快速充電，最快80分鐘就能充滿筆電，擁有USB-A/Type-C雙接口，能符合幾乎所有充電線的規格，安全性上通過BSMI合格認證，還可充放電同步進行，隨機還附贈一顆220V的萬國插座可全球帶著走。

(圖/有你共創提供)

在充電線方面，「240W不打結充電線」全線採用了高組燃性的磁力線體製作，並通過8000次的耐拉扯測驗，可以迅速有序的貼合收納，支援真正的48A/5V電流供電，最高可支援到240W供電，並搭配了E-Marker智慧控溫晶片，可保護電線溫度不傷害手機，與65W筆電行充接在一起，就是行動電源最無敵的組合！

PHILIPS 極速充電組，由有.設計 團隊於4/23(二)在嘖嘖平台進行募資，正在找可以充筆電的行動電源的你，千萬別錯過本次的超早鳥78折優惠！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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