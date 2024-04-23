全台限量24組 Port Ellen發行源啟雙生復廠紀念原酒

全球威士忌巨擘帝亞吉歐旗下的艾雷島傳奇酒廠Port Ellen今年春天正式回歸，為慶祝酒廠關閉40年後重生的榮耀時刻，隆重推出「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」，以每組兩瓶裝的44年高年份雙生威士忌Gemini Original與Gemini Remnant，呈現其耐人尋味的經典神秘煙燻風味，全球限量274組，台灣限量24組，在台建議售價149.9萬元。這次帝亞吉歐更邀請對威士忌品酩有著高度品味與執著的實力派演員温昇豪，魅力演繹艾雷島傳奇酒廠Port Ellen卓越不凡的百年製酒工藝。

「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」以環保材質製成外盒，透過鏡面設計展示其精美的水晶瓶身，佐以原木桶打造而成的珍貴酒塞，如精品般完美呈現這份艾雷島傳奇酒廠Port Ellen的歷久彌新。

帝亞吉歐邀請實力派演員温昇豪，魅力演繹艾雷島傳奇酒廠Port Ellen卓越不凡的百年製酒工藝。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Port Ellen Gemini Original」滴滴珍稀的酒液封藏自1978年，完美保存Port Ellen酒廠歷史悠久的經典艾雷島風土特色。深吸一口，烤梨子、甜海藻香氣便撲面而來，隨之而來的是酒廠長年位處海岸邊所賦予的海洋氣息，最後是燃燒後的篝火、煙燻味，伴隨太妃糖的柔軟甜香，口感滑順，餘韻甜美。威士忌教父Charles MacLean曾評論道：「這款充滿Port Ellen酒廠經典特徵的高年份酒款，其醇厚表現令人驚豔，香氣和口感皆帶來了豐富的活力。」

雙生威士忌中的第二款「Port Ellen Gemini Remnant」，則在Port Ellen的「傳承桶 （Remnant Cask） 」中踏上了全然不同的熟陳之旅。長久以來，傳承桶被用來盛裝酒廠私藏的酒液，這也意味著不少Port Ellen酒廠最具歷史意義的威士忌，曾封藏在傳承桶中。

這些承載著Port Ellen酒廠靈魂風味的珍貴酒桶，於1983年關廠時被一群艾雷島的釀酒師搶救出來，並且在保存超過40年後重新啟用，賦予Port Ellen Gemini Remnant獨一無二的複雜迷人風味，傳承桶過桶熟陳帶來海鹽、煙燻、果乾和橡木風味，如此特殊的熟成方式，可說是Port Ellen酒廠百年歷史上的一大突破，首席調酒師Craig Wilson也表示，Port Ellen Gemini為酒廠的傳奇再生立下了極為重要的里程碑。

在演藝界深耕多年的温昇豪也表示，自己關注Port Ellen這座傳奇酒廠已久，在他心中，Port Ellen總是自帶一抹神秘的迷人色彩，自1983年關廠後，其坐擁非凡身價的珍稀酒藏，經常是全球藏家爭相競逐的夢幻逸品；這次為歡慶Port Ellen正式復廠所推出的「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」，更是睽違40年以來，首度鉅獻的高年份珍稀之作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康