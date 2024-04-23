快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台限量24組 Port Ellen發行源啟雙生復廠紀念原酒

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」以環保材質製成外盒，透過鏡面設計展示其精美的水晶瓶身。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」以環保材質製成外盒，透過鏡面設計展示其精美的水晶瓶身。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球威士忌巨擘帝亞吉歐旗下的艾雷島傳奇酒廠Port Ellen今年春天正式回歸，為慶祝酒廠關閉40年後重生的榮耀時刻，隆重推出「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」，以每組兩瓶裝的44年高年份雙生威士忌Gemini Original與Gemini Remnant，呈現其耐人尋味的經典神秘煙燻風味，全球限量274組，台灣限量24組，在台建議售價149.9萬元。這次帝亞吉歐更邀請對威士忌品酩有著高度品味與執著的實力派演員温昇豪，魅力演繹艾雷島傳奇酒廠Port Ellen卓越不凡的百年製酒工藝。

「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」以環保材質製成外盒，透過鏡面設計展示其精美的水晶瓶身，佐以原木桶打造而成的珍貴酒塞，如精品般完美呈現這份艾雷島傳奇酒廠Port Ellen的歷久彌新。

帝亞吉歐邀請實力派演員温昇豪，魅力演繹艾雷島傳奇酒廠Port Ellen卓越不凡的百年製酒工藝。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝亞吉歐邀請實力派演員温昇豪，魅力演繹艾雷島傳奇酒廠Port Ellen卓越不凡的百年製酒工藝。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Port Ellen Gemini Original」滴滴珍稀的酒液封藏自1978年，完美保存Port Ellen酒廠歷史悠久的經典艾雷島風土特色。深吸一口，烤梨子、甜海藻香氣便撲面而來，隨之而來的是酒廠長年位處海岸邊所賦予的海洋氣息，最後是燃燒後的篝火、煙燻味，伴隨太妃糖的柔軟甜香，口感滑順，餘韻甜美。威士忌教父Charles MacLean曾評論道：「這款充滿Port Ellen酒廠經典特徵的高年份酒款，其醇厚表現令人驚豔，香氣和口感皆帶來了豐富的活力。」

雙生威士忌中的第二款「Port Ellen Gemini Remnant」，則在Port Ellen的「傳承桶 （Remnant Cask） 」中踏上了全然不同的熟陳之旅。長久以來，傳承桶被用來盛裝酒廠私藏的酒液，這也意味著不少Port Ellen酒廠最具歷史意義的威士忌，曾封藏在傳承桶中。

這些承載著Port Ellen酒廠靈魂風味的珍貴酒桶，於1983年關廠時被一群艾雷島的釀酒師搶救出來，並且在保存超過40年後重新啟用，賦予Port Ellen Gemini Remnant獨一無二的複雜迷人風味，傳承桶過桶熟陳帶來海鹽、煙燻、果乾和橡木風味，如此特殊的熟成方式，可說是Port Ellen酒廠百年歷史上的一大突破，首席調酒師Craig Wilson也表示，Port Ellen Gemini為酒廠的傳奇再生立下了極為重要的里程碑。

在演藝界深耕多年的温昇豪也表示，自己關注Port Ellen這座傳奇酒廠已久，在他心中，Port Ellen總是自帶一抹神秘的迷人色彩，自1983年關廠後，其坐擁非凡身價的珍稀酒藏，經常是全球藏家爭相競逐的夢幻逸品；這次為歡慶Port Ellen正式復廠所推出的「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」，更是睽違40年以來，首度鉅獻的高年份珍稀之作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Port Ellen Gemini Remnant」以傳承桶過桶熟陳。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Port Ellen Gemini Remnant」以傳承桶過桶熟陳。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Port Ellen Gemini Original」完美保存Port Ellen酒廠歷史悠久的經典艾雷島風土特色。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Port Ellen Gemini Original」完美保存Port Ellen酒廠歷史悠久的經典艾雷島風土特色。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

官學偕手創造山中微形經濟傳奇 屏東旭海「牡丹農供」基地告訴你

全球限量344組！麥卡倫傳奇之初第2章 揭開200年輝煌

格蘭花格福爾摩沙雪莉單桶原酒 最終版首款限量557瓶

威士忌梅酒黃金比例曝光！蘇格登客製化瓶標活動登場

相關新聞

朴寶劍華麗現身！ 上千粉絲擠爆Celine台北101走道

為歡慶CELINE台北101精品店開幕，CELINE全球品牌大使朴寶劍以及 NewJeans Danielle 已於昨晚...

全台限量24組 Port Ellen發行源啟雙生復廠紀念原酒

全球威士忌巨擘帝亞吉歐旗下的艾雷島傳奇酒廠Port Ellen今年春天正式回歸，為慶祝酒廠關閉40年後重生的榮耀時刻，隆...

冰箱補貨趁現在！萊爾富限時5天「哈根達斯指定雪糕買3送3」

近日天氣逐漸炎熱，正式邁入大口吃冰的季節，萊爾富自4月24日至4月28日連續5天推出8款原單件售價129元的「哈根達斯指...

身分證對中513、514三碼 星級飯店自助餐「4人同行1人免費」

台北新板希爾頓酒店5月1日起全館推出孝親系列優惠活動，其中最有趣的是二樓「悅．市集」自助餐廳推出的「身分證對對碰」，只要...

大地酒店母親節攜手HAPPYHAIR 一泊二食還加碼多重好禮

5月母親節將至，位於北投的五星級大地酒店與知名連鎖沙龍「HAPPYHAIR」攜手提供「HAPPY LADY」一泊二食的限...

朴寶劍、Danielle站台CELINE 台北101新店開幕、愛包不離身

CELINE精品店全新進駐知名地標台北101購物中心，全球品牌大使朴寶劍以及當紅女團NewJeans成員Danielle...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。