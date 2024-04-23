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冰箱補貨趁現在！萊爾富限時5天「哈根達斯指定雪糕買3送3」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富4月24日至4月28日限時5天推出哈根達斯指定雪糕買3送3活動，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富4月24日至4月28日限時5天推出哈根達斯指定雪糕買3送3活動，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供

近日天氣逐漸炎熱，正式邁入大口吃冰的季節，萊爾富自4月24日至4月28日連續5天推出8款原單件售價129元的「哈根達斯指定雪糕享買3送3」的超值優惠，數量有限，售完為止。指定雪糕包含兩支新品「哈根達斯檸檬抹茶脆皮雪糕」、「哈根達斯草莓抹茶脆皮雪糕」，還有6款指定熱銷口味，包括哈根達斯草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、抹茶杏仁粒雪糕與草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。

擁有高人氣冰品之一的哈根達斯，只要推出優惠，必能吸引許多冰控趁勢囤貨。萊爾富於4月24日至4月28日連續5天推出「哈根達斯指定雪糕享買3送3」的超值優惠，換算下來6支哈根達斯雪糕只要387元，平均單支65元有找，數量有限，售完為止。

今年4月推出的新品「哈根達斯檸檬抹茶脆皮雪糕」（單件售價129元），以清爽新鮮的檸檬雪酪與清香淡雅的抹茶冰淇淋交織出最酷的新口味，外層裹上茶香雅緻的抹茶巧克力脆皮，為春日帶來全新的酷爽；另一款新品「哈根達斯草莓抹茶脆皮雪糕」（單件售價129元），以酸甜平衡的草莓冰淇淋結合味醇回甘的抹茶冰淇淋，外層裹上甜美濃郁的草莓巧克力脆皮，為雪糕口感加入全新的層次。

冰箱補貨趁現在！萊爾富4月24日至4月28日限時5天推出哈根達斯指定雪糕買3送3優惠，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
冰箱補貨趁現在！萊爾富4月24日至4月28日限時5天推出哈根達斯指定雪糕買3送3優惠，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富4月24日至4月28日限時5天推出哈根達斯指定雪糕買3送3，平均單支65元有找，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富4月24日至4月28日限時5天推出哈根達斯指定雪糕買3送3，平均單支65元有找，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出哈根達斯新品檸檬抹茶脆皮雪糕與草莓抹茶脆皮雪糕，4月24日至4月28日期間享有買3送3優惠，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出哈根達斯新品檸檬抹茶脆皮雪糕與草莓抹茶脆皮雪糕，4月24日至4月28日期間享有買3送3優惠，數量有限，售完為止。圖／萊爾富提供

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