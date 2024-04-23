冰箱補貨趁現在！萊爾富限時5天「哈根達斯指定雪糕買3送3」

近日天氣逐漸炎熱，正式邁入大口吃冰的季節，萊爾富自4月24日至4月28日連續5天推出8款原單件售價129元的「哈根達斯指定雪糕享買3送3」的超值優惠，數量有限，售完為止。指定雪糕包含兩支新品「哈根達斯檸檬抹茶脆皮雪糕」、「哈根達斯草莓抹茶脆皮雪糕」，還有6款指定熱銷口味，包括哈根達斯草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、抹茶杏仁粒雪糕與草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。

擁有高人氣冰品之一的哈根達斯，只要推出優惠，必能吸引許多冰控趁勢囤貨。萊爾富於4月24日至4月28日連續5天推出「哈根達斯指定雪糕享買3送3」的超值優惠，換算下來6支哈根達斯雪糕只要387元，平均單支65元有找，數量有限，售完為止。