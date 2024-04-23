大地酒店母親節攜手HAPPYHAIR 一泊二食還加碼多重好禮

5月母親節將至，位於北投的五星級大地酒店與知名連鎖沙龍「HAPPYHAIR」攜手提供「HAPPY LADY」一泊二食的限量假期，售價15200元即可兩人入住奇岩客房一晚，享受白磺美湯、特製晚餐、翌日早餐、延遲退房服務，平日入住還有機會升等楓林客房，並加贈養顏面膜，以及價值3000元的「HAPPYHAIR頂級頭皮養護療程」招待券。

大地酒店表示，「HAPPY LADY住房專案」適合母女、姊妹或閨蜜們來一趟寵愛自己的小旅行，一泊二食的專案行程，入住時可先品嘗喜歡西餐廳主廚特製「威靈頓牛排」或「波士頓龍蝦佐醬汁」為主菜的五星級饗宴，餐後則有「東方美人茶」花束蛋糕作為句點。此專案另免費贈送「HAPPYHAIR—CEO森林復活記頂級頭皮養護療程」。

大地酒店指出，「東方美人茶」花束蛋糕是將東方美人茶粉加入戚風蛋糕為基底，搭配新鮮草莓及高級香緹奶油製作而成，最後以純白蕾絲花束藝術設計精美包裝禮盒，售價800元起，4月30日前預購6吋以上蛋糕可享有8折優惠。

大地酒店也說，旗下「奇岩一號」中餐廳趁勢推出母親節10人份桌菜，行政總主廚李昭明首次將「剁椒龍膽鮮魚頭」放入母親節宴席，另搭配經典菜色「稻香大地牛」、「麻油雞酒飯」、「魷魚螺肉蒜」等招牌料理，售價18800元起即可全家一起享受五星級的川湘料理。「喜歡西餐廳」則主打母親節期間，點套餐可享「四人同行一人免費」的優惠。