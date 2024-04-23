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朴寶劍、Danielle站台CELINE 台北101新店開幕、愛包不離身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影

CELINE精品店全新進駐知名地標台北101購物中心，全球品牌大使朴寶劍以及當紅女團NewJeans成員Danielle都特地來台，參訪創意總HEDI SLIMAN構思的全新空間。

韓國男星朴寶劍來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲打招呼。記者黃仲明／攝影
韓國男星朴寶劍來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲打招呼。記者黃仲明／攝影

兩位韓流男神、女神從出發在機場被捕捉到的時尚穿搭，到在台亮相與粉絲打招呼，都愛包不離身。不論是伴隨朴寶劍往返歐洲亞洲兩地的CELINE HOMME柔軟牛皮革大型ROMY包，或是Danielle愛不釋手的精巧TEEN CELINE VICTOIRE包，都再次印證了CELINE為時尚IT包專業戶的強大魅力。

●朴寶劍大型ROMY軟包不離身 Danielle示範嬌小女孩完美穿搭

韓國男星朴寶劍來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲比出愛心手勢。記者黃仲明／攝影
韓國男星朴寶劍來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲比出愛心手勢。記者黃仲明／攝影
NewJeans混血成員Danielle來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲比出大愛心。記者黃仲明／攝影
NewJeans混血成員Danielle來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲比出大愛心。記者黃仲明／攝影

一改昨（4月22）日抵達桃機時穿著黑色西裝搭配鬆身T恤的休閒氣息，朴寶劍今（4月23）日亮相台北101時換穿了一身合身的黑色上衣與合身長褲，搭配銀色老虎紋路刺繡的開襟衫，展現華麗的時尚搖滾氣息。不過兩次在台公開亮相，他都選擇了具有份量感大容量的CELINE HOMME柔軟牛皮革大型ROMY包，可見其百搭程度：配上隨性的T恤與球鞋，就能拎起來輕鬆搭機出遊，還能隨意地點綴個人化裝飾；然而同一個包款，也能完美襯托氣質奢華的搖滾裝束，以不拘的瀟灑氣質融入較為正式的場合。

CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影

個子嬌小笑容甜美的Danielle，兩天亮相都以短褲和短裙展現青春女孩的活力，並搭配了對亞洲女孩來說尺寸恰到好處的TEEN CELINE VICTOIRE包，為本季穿搭做出完美示範。不論是吸睛的豹紋印花或是經典不敗的黑色，方正雋永的百搭線條與標誌性的TRIOMPHE的金屬扣頭，都是這款IT包風靡全球的迷人設計亮點。

CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影

●CELINE比照全球最新規格進駐台北101 藝術品映襯天然素材

CELINE台北101精品店與全球同步，採用由創意總監HEDI SLIMANE構思的新建築設計。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店與全球同步，採用由創意總監HEDI SLIMANE構思的新建築設計。圖／CELINE提供

佔地390平方米的全新CELINE台北101精品店處處都是高品質的天然素材：地面鋪滿大片義大利巴薩崗石，牆面點綴大理石、黑色飾漆、鏡面及鉻金屬，搭配橡木、黃銅、復古金色鏡面等暖色調，為21世紀的粗獷主義建築美學注入精緻和優雅氛圍，是品牌自2019年起最新的全球建築風格。

CELINE台北101精品店展示了一系列精選的當代藝術作品，是CELINE藝術企劃的延伸。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店展示了一系列精選的當代藝術作品，是CELINE藝術企劃的延伸。圖／CELINE提供

店面展售CELINE男女裝成衣、包包和配件、珠寶和MAISON系列、還有骨董金質鏡面和風琴式展台上最新的高訂香水。充滿復古風格的休息區及貴賓室中，擺設由HEDI SLIMANE特別設計的傢俱，雕塑風格的形態與店鋪整體的建築風格相呼應，並完美映襯散落於店內的一系列來自全球知名當代藝術家的畫作和雕塑作品。

CELINE台北101精品店充滿復古風格的休息區及貴賓室中，由HEDI SLIMANE特別設計的傢俱奠定了整體調性。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店充滿復古風格的休息區及貴賓室中，由HEDI SLIMANE特別設計的傢俱奠定了整體調性。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店充滿復古風格的休息區及貴賓室中，由HEDI SLIMANE特別設計的傢俱奠定了整體調性。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店充滿復古風格的休息區及貴賓室中，由HEDI SLIMANE特別設計的傢俱奠定了整體調性。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店店鋪選用高品質的天然材質，打造出一個永恆而精緻的空間。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店店鋪選用高品質的天然材質，打造出一個永恆而精緻的空間。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店展示了一系列精選的當代藝術作品，囊括繪畫與各種型態的雕塑。圖／CELINE提供
CELINE台北101精品店展示了一系列精選的當代藝術作品，囊括繪畫與各種型態的雕塑。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影
CELINE BY HEDI SLIMANE柔軟牛皮革中型CELINE VICTOIRE包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE柔軟牛皮革中型CELINE VICTOIRE包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革TEEN CELINE VICTOIRE包，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革TEEN CELINE VICTOIRE包，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME柔軟牛皮革大型ROMY包，13萬元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME柔軟牛皮革大型ROMY包，13萬元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME棕色柔軟牛皮革大型ROMY包，13萬元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME棕色柔軟牛皮革大型ROMY包，13萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE柔軟牛皮革TEEN CELINE VICTOIRE包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE柔軟牛皮革TEEN CELINE VICTOIRE包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME標誌印花及牛皮革大型ROMY包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME標誌印花及牛皮革大型ROMY包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME灰色柔軟牛皮革大型ROMY包，13萬元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME灰色柔軟牛皮革大型ROMY包，13萬元。圖／CELINE提供

CELINE 台北101 朴寶劍

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