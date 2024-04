朴寶劍、Danielle站台CELINE 台北101新店開幕、愛包不離身

CELINE精品店全新進駐知名地標台北101購物中心,全球品牌大使朴寶劍以及當紅女團NewJeans成員Danielle都特地來台,參訪創意總HEDI SLIMAN構思的全新空間。

韓國男星朴寶劍來台出席活動,在桃機第二航廈入境大廳向粉絲打招呼。記者黃仲明/攝影

兩位韓流男神、女神從出發在機場被捕捉到的時尚穿搭,到在台亮相與粉絲打招呼,都愛包不離身。不論是伴隨朴寶劍往返歐洲亞洲兩地的CELINE HOMME柔軟牛皮革大型ROMY包,或是Danielle愛不釋手的精巧TEEN CELINE VICTOIRE包,都再次印證了CELINE為時尚IT包專業戶的強大魅力。

●朴寶劍大型ROMY軟包不離身 Danielle示範嬌小女孩完美穿搭

韓國男星朴寶劍來台出席活動,在桃機第二航廈入境大廳向粉絲比出愛心手勢。記者黃仲明/攝影 NewJeans混血成員Danielle來台出席活動,在桃機第二航廈入境大廳向粉絲比出大愛心。記者黃仲明/攝影

一改昨(4月22)日抵達桃機時穿著黑色西裝搭配鬆身T恤的休閒氣息,朴寶劍今(4月23)日亮相台北101時換穿了一身合身的黑色上衣與合身長褲,搭配銀色老虎紋路刺繡的開襟衫,展現華麗的時尚搖滾氣息。不過兩次在台公開亮相,他都選擇了具有份量感大容量的CELINE HOMME柔軟牛皮革大型ROMY包,可見其百搭程度:配上隨性的T恤與球鞋,就能拎起來輕鬆搭機出遊,還能隨意地點綴個人化裝飾;然而同一個包款,也能完美襯托氣質奢華的搖滾裝束,以不拘的瀟灑氣質融入較為正式的場合。

CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩/攝影 CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩/攝影

個子嬌小笑容甜美的Danielle,兩天亮相都以短褲和短裙展現青春女孩的活力,並搭配了對亞洲女孩來說尺寸恰到好處的TEEN CELINE VICTOIRE包,為本季穿搭做出完美示範。不論是吸睛的豹紋印花或是經典不敗的黑色,方正雋永的百搭線條與標誌性的TRIOMPHE的金屬扣頭,都是這款IT包風靡全球的迷人設計亮點。

CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩/攝影 CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩/攝影

●CELINE比照全球最新規格進駐台北101 藝術品映襯天然素材

CELINE台北101精品店與全球同步,採用由創意總監HEDI SLIMANE構思的新建築設計。圖/CELINE提供

佔地390平方米的全新CELINE台北101精品店處處都是高品質的天然素材:地面鋪滿大片義大利巴薩崗石,牆面點綴大理石、黑色飾漆、鏡面及鉻金屬,搭配橡木、黃銅、復古金色鏡面等暖色調,為21世紀的粗獷主義建築美學注入精緻和優雅氛圍,是品牌自2019年起最新的全球建築風格。

CELINE台北101精品店展示了一系列精選的當代藝術作品,是CELINE藝術企劃的延伸。圖/CELINE提供