朴寶劍、Danielle站台CELINE 台北101新店開幕、愛包不離身

CELINE精品店全新進駐知名地標台北101購物中心，全球品牌大使朴寶劍以及當紅女團NewJeans成員Danielle都特地來台，參訪創意總HEDI SLIMAN構思的全新空間。

韓國男星朴寶劍來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲打招呼。記者黃仲明／攝影

兩位韓流男神、女神從出發在機場被捕捉到的時尚穿搭，到在台亮相與粉絲打招呼，都愛包不離身。不論是伴隨朴寶劍往返歐洲亞洲兩地的CELINE HOMME柔軟牛皮革大型ROMY包，或是Danielle愛不釋手的精巧TEEN CELINE VICTOIRE包，都再次印證了CELINE為時尚IT包專業戶的強大魅力。

●朴寶劍大型ROMY軟包不離身 Danielle示範嬌小女孩完美穿搭

韓國男星朴寶劍來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲比出愛心手勢。記者黃仲明／攝影 NewJeans混血成員Danielle來台出席活動，在桃機第二航廈入境大廳向粉絲比出大愛心。記者黃仲明／攝影

一改昨（4月22）日抵達桃機時穿著黑色西裝搭配鬆身T恤的休閒氣息，朴寶劍今（4月23）日亮相台北101時換穿了一身合身的黑色上衣與合身長褲，搭配銀色老虎紋路刺繡的開襟衫，展現華麗的時尚搖滾氣息。不過兩次在台公開亮相，他都選擇了具有份量感大容量的CELINE HOMME柔軟牛皮革大型ROMY包，可見其百搭程度：配上隨性的T恤與球鞋，就能拎起來輕鬆搭機出遊，還能隨意地點綴個人化裝飾；然而同一個包款，也能完美襯托氣質奢華的搖滾裝束，以不拘的瀟灑氣質融入較為正式的場合。

CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影 CELINE全球品牌大使朴寶劍現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影

個子嬌小笑容甜美的Danielle，兩天亮相都以短褲和短裙展現青春女孩的活力，並搭配了對亞洲女孩來說尺寸恰到好處的TEEN CELINE VICTOIRE包，為本季穿搭做出完美示範。不論是吸睛的豹紋印花或是經典不敗的黑色，方正雋永的百搭線條與標誌性的TRIOMPHE的金屬扣頭，都是這款IT包風靡全球的迷人設計亮點。

CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影 CELINE全球品牌大使、NewJeans成員Danielle現身CELINE台北101精品店開幕。記者吳致碩／攝影

●CELINE比照全球最新規格進駐台北101 藝術品映襯天然素材

CELINE台北101精品店與全球同步，採用由創意總監HEDI SLIMANE構思的新建築設計。圖／CELINE提供

佔地390平方米的全新CELINE台北101精品店處處都是高品質的天然素材：地面鋪滿大片義大利巴薩崗石，牆面點綴大理石、黑色飾漆、鏡面及鉻金屬，搭配橡木、黃銅、復古金色鏡面等暖色調，為21世紀的粗獷主義建築美學注入精緻和優雅氛圍，是品牌自2019年起最新的全球建築風格。

CELINE台北101精品店展示了一系列精選的當代藝術作品，是CELINE藝術企劃的延伸。圖／CELINE提供