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盲盒抽3580元套餐！台中韓式燒肉「笨豬跳」改裝開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
笨豬跳韓式燒肉雙人套餐，每套1,880元起。圖／笨豬跳提供
笨豬跳韓式燒肉雙人套餐，每套1,880元起。圖／笨豬跳提供

2015年於台中創立的「笨豬跳韓式燒肉（Bungy Jump Korean BBQ）」，今年斥資1,500萬進行品牌改造，以明亮並帶科技感的空間，提供升級版的韓式餐點與烤肉。為慶祝重新開幕，還將推出「開幕盲盒」，有機會獲得「頂級雙人套餐」，價值3,580元。

已有9年歷史的「笨豬跳韓式燒肉」，本次改裝以Y2K鮮豔風格的螢光綠為主視覺，搭配銀色及白色營造科技感，以「實驗室風格」展現品牌專研韓式的精神。2層樓的空間共提供60個座位，在自助餐檯提供白菜辛奇、蘿蔔辛奇、蛋煎櫛瓜、大醬黃瓜，以及韓國芝麻葉、奶油生菜包肉生菜，通通採無限自取。

笨豬跳標榜使用台灣溫體豬肉，採冷藏現點現切供應，另外還有美國Prime牛小排、牛五花等肉品。入門款的雙人套餐，可以品嚐到14道餐點，每套1,880元起。選擇「JOKER雙人套餐」即能品嘗日本A5和牛肋條等肉品，每套2,680元。「MAGIC雙人套餐」則可享受日本F1國產牛中腹的貝身部位，每套2,880元。同時店內也供應石鍋蟹膏拌飯、水冷麵、燒烤牛肋骨鍋等具有韓式特色的餐點。

為慶祝改裝重新開幕，4月24日起推出「開幕盲盒限定」活動，最大獎為價值3,580元的「頂級雙人套餐」；另於每週五、六的晚間21:00～24:00推出「無限暢飲樂」，可無限暢飲指定酒精飲品，搭配精選小吃和美食，每人399元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

笨豬跳主打韓式燒肉與特色料理。圖／笨豬跳提供
笨豬跳主打韓式燒肉與特色料理。圖／笨豬跳提供
笨豬跳重新裝潢，打造實驗室般的科技風格。圖／笨豬跳提供
笨豬跳重新裝潢，打造實驗室般的科技風格。圖／笨豬跳提供

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