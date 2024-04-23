全明星脫口秀「會演是英雄」最終巡演 早鳥優惠倒數
曾連續兩度巡演的超紅搞笑喜劇「會演是英雄」，應全台粉絲敲碗，今年將展開「最後巡迴演出」，這次增加了基隆、雲林場次，不管是上班族壓力大還是失戀，都歡迎一起進劇場欣賞這部超級紓壓的脫口秀，早鳥優惠八五折只到本周三，有興趣的觀眾把握機會購票。
由曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲組成的豪華演技陣容，被觀眾稱為「史上最紓壓」舞台劇，歷經兩年共十七場巡演後，今年迎來最終巡迴，今年七月起於新竹、雲林、基隆、高雄、台北展開全新年度巡演。「會演是英雄」集結在不同演藝領域中相當傑出的四位明星來「表演即是人生」的概念，將表演與生活緊扣，每一個橋段都會讓人會心一笑，同時還能感同身受，觸發不少觀眾共鳴，除此之外，在演出形式上還特別加入全台首創的「開放式票選劇本」及「徵選素人成『第五位演員』共演」等兩大特點，上半場就像是「表演課」，下半場則開放觀眾投票，並邀請素人上台參與演出，互動性極高，也增加了更多趣味。
由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，今年七月至十月將再次全台巡演，早鳥優惠八五折倒數，購票請上 udn售票網，客服專線（02-26491688，週一至五 9:00-17:00）。
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