只有25%人實行低碳生活？必學永續3心法 日常做很容易

4月22日世界地球日才剛過，最近有份「永續排碳測驗」調查出爐，有1.3萬人參加，結果發現只有25%的人，屬於環保的低碳排放者，到底日常生活中，該如何響應永續環保生活呢？只要把握3個心法，從日常中，就能夠環保艾迪球。

IKEA推出的永續測驗中，以碳排、減塑、節能幾個面向，就能依據答題的排碳程度計分，排碳量越高分數越高，總分為100分，而根據調查，總共25%的人，生活中排碳量低於40分，約49%的人排碳量為40～60分，60分以上為25%，顯見多數人對於生活中的環保、排碳等意識，仍有加強空間。

想要愛地球，就從3個環保心法開始。第一步「少肉多蔬」，根據統計，多數生產牛肉的過程中，每公斤牛肉會產生約60公斤的碳排，是食物之首，依序是羊肉、豬肉、海鮮與雞肉，植物肉的碳排就明顯比其他肉類更低。IKEA在全球推出植物肉產品，在台灣有植物素肉丸、蔬菜馬鈴薯餅、蔬食熱狗等，另外IKEA也積極減少碳排，期許在2050年達到淨零碳排的目標。

第二步「減少塑膠」，根據統計，全球每年塑膠生產達4億噸，卻不到10%會被回收，還有許多會流入海洋，因此鼓勵大家重複性使用餐具、購物袋， IKEA也都推出環保餐具、保鮮盒、環保購物袋等產品，根據統計，與2021年相比，2023年IKEA塑膠包裝總量減少44%，預計2030年，所有產品皆使用可再生或回收材料製成。