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「巨大膠囊快閃店」4月27日登陸華山！測命定咖啡 抽好禮

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
Nespresso打造的「Nespresso咖啡晨飲室」，將於4/27（六）起、為期12天快閃華山1914文化創意產業園區。圖/Nespresso提供
Nespresso打造的「Nespresso咖啡晨飲室」，將於4/27（六）起、為期12天快閃華山1914文化創意產業園區。圖/Nespresso提供

走進膠囊咖啡裡？這可不是夢。Nespresso限時打造「Nespresso咖啡晨飲室」，超大的巨型膠囊快閃店4月27日將登陸華山，快閃12天。現場首創咖派風格測驗，還可抽獎試手氣。

用一杯香濃咖啡迎接早晨，已成為全球文化，Nespresso亞洲區品牌大使金高銀也深深著迷的Vertuo系列咖啡，以超過40種的咖啡風味、7種杯量與百種食譜的多樣性，擄獲台韓兩地咖啡愛好者的心。Nespresso同時首度公開「台韓咖啡風味排行榜」，揭露兩地截然不同的口味偏好。

Nespresso揭曉2023年台灣、韓國的「咖啡膠囊喜愛風味」排行，兩地消費者口味大不同。重度喜愛喝咖啡的韓國人，曾被戲稱「用咖啡輸血」的民族，在排行榜中「濃縮咖啡系列」包辦了前三名，其中最愛的竟是雙份濃縮咖啡，而韓國咖啡館最熱賣飲品非冰美式與拿鐵莫屬。

而台灣人則偏好富含風味的甜香咖啡，Nespresso Vertuo咖啡特調大師系列就深受消費者喜愛，在此次排行中囊括兩款，包含烤榛果風味咖啡、金黃焦糖風味咖啡，皆能加入牛奶或不同食材來製作成拿鐵、專屬特調，滿足台灣人對咖啡的百種想像。

Nespresso依據多年市場觀察與銷售大數據，首創咖派風格測驗，集合「拿鐵控」、「晨型人」、「夜貓族」、「效率派」不同早晨風格，打造「Nespresso咖啡晨飲室」，讓民眾可解密屬於自己的N種早晨咖啡方程式。

快閃店將於4/27（六）至5/8（三）限時12天在華山1914文化創意產業園區登場，除了解密自己喜愛的咖啡風味外，還能免費體驗專屬咖啡，拍照打卡再享100%中獎率的抽獎機會。

Nespresso咖啡晨飲室

活動日期：2024/04/27(六)～2024/05/08(三)

活動時間：平日12:00～19:00/假日10:00～19:00

活動地點：華山1914文化創意產業園區 樹前草地

(近捷運忠孝新生站1號出口，台北市中正區八德路一段1號)

Nespresso Vertuo系列2023年台灣咖啡膠囊喜愛風味排行。圖/Nespresso提供
Nespresso Vertuo系列2023年台灣咖啡膠囊喜愛風味排行。圖/Nespresso提供

咖啡館 快閃

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