Nespresso華山限時打造巨大膠囊快閃店 免費喝咖啡、打卡再抽好禮

用一杯香濃咖啡開啟一天行程，已成為許多民眾早晨不可少的儀式感。而Nespresso在2022年在台推出Vertuo系列咖啡後，以超過40種的咖啡風味、7種杯量與百種食譜的多樣性，也迅速擄獲台灣咖啡愛好者的心。近期，Nespresso除了首度公開台灣民眾最愛咖啡風味排行榜，也預告將打造巨大膠囊造形快閃店，4月27日至5月8日限時12天在華山1914文化創意產業園區登場，免費體驗專屬咖啡，拍照打卡再享100%中獎率的抽獎機會，咖啡愛好者千萬不能錯過。

根據Nespresso觀察，台灣民眾偏好富含風味的甜香咖啡，其中Vertuo咖啡特調大師系列更深受消費者喜愛，在此次排行中就囊括2款，包含烤榛果風味咖啡、金黃焦糖風味咖啡，皆能加入牛奶或不同食材來製作成拿鐵、專屬特調，滿足台灣人對咖啡的百種想像。

而4月27日即將在華山1914文化創意產業園區亮相的「Nespresso咖啡晨飲室」，外型將以放大版Vertuo膠囊呈現，屋內打造超好拍的「拿鐵控」、「晨型人」、「夜貓族」、「效率派」4種咖派的早晨想像，活動現場只要加入Nespresso Taiwan LINE官方帳號，完成LINE咖派風格測驗，出示予現場人員即可兌換專屬厚萃咖啡乙杯，並獲得活動限定優惠折扣碼。

活動期間上傳Nespresso咖啡晨飲室體驗照片到個人社群 (FB/IG) 的限時動態或貼文，並按讚追蹤Nespresso官方FB或IG粉絲團，標記@nespresso.tw 並 #Nespresso咖啡晨飲室，出示予現場服務人員，另可獲得抽獎機會，有機會將限量品牌好禮帶回家。