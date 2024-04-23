快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Nespresso華山限時打造巨大膠囊快閃店 免費喝咖啡、打卡再抽好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso為喜好品嚐多元香醇咖啡的愛好者，打造「Nespresso咖啡晨飲室」，將於4月27日起為期12天快閃華山1914文化創意產業園區登場。圖／Nespresso提供
Nespresso為喜好品嚐多元香醇咖啡的愛好者，打造「Nespresso咖啡晨飲室」，將於4月27日起為期12天快閃華山1914文化創意產業園區登場。圖／Nespresso提供

用一杯香濃咖啡開啟一天行程，已成為許多民眾早晨不可少的儀式感。而Nespresso在2022年在台推出Vertuo系列咖啡後，以超過40種的咖啡風味、7種杯量與百種食譜的多樣性，也迅速擄獲台灣咖啡愛好者的心。近期，Nespresso除了首度公開台灣民眾最愛咖啡風味排行榜，也預告將打造巨大膠囊造形快閃店，4月27日至5月8日限時12天在華山1914文化創意產業園區登場，免費體驗專屬咖啡，拍照打卡再享100%中獎率的抽獎機會，咖啡愛好者千萬不能錯過。

根據Nespresso觀察，台灣民眾偏好富含風味的甜香咖啡，其中Vertuo咖啡特調大師系列更深受消費者喜愛，在此次排行中就囊括2款，包含烤榛果風味咖啡、金黃焦糖風味咖啡，皆能加入牛奶或不同食材來製作成拿鐵、專屬特調，滿足台灣人對咖啡的百種想像。

而4月27日即將在華山1914文化創意產業園區亮相的「Nespresso咖啡晨飲室」，外型將以放大版Vertuo膠囊呈現，屋內打造超好拍的「拿鐵控」、「晨型人」、「夜貓族」、「效率派」4種咖派的早晨想像，活動現場只要加入Nespresso Taiwan LINE官方帳號，完成LINE咖派風格測驗，出示予現場人員即可兌換專屬厚萃咖啡乙杯，並獲得活動限定優惠折扣碼。

活動期間上傳Nespresso咖啡晨飲室體驗照片到個人社群 (FB/IG) 的限時動態或貼文，並按讚追蹤Nespresso官方FB或IG粉絲團，標記@nespresso.tw 並 #Nespresso咖啡晨飲室，出示予現場服務人員，另可獲得抽獎機會，有機會將限量品牌好禮帶回家。

沒辦法到現場的民眾，也可在活動期間內於LINE官方帳號領取優惠折扣碼，消費滿額即可於Nespresso全台精品店、官網或撥打免付費客服專線使用，贈品數量有限，贈完為止。

第2名是金黃焦糖風味咖啡，單條10顆裝，建議售價330元。圖／Nespresso提供
第2名是金黃焦糖風味咖啡，單條10顆裝，建議售價330元。圖／Nespresso提供
Nespresso Vertuo系列2023年台灣咖啡膠囊喜愛風味排行前3名大公開。圖／Nespresso提供
Nespresso Vertuo系列2023年台灣咖啡膠囊喜愛風味排行前3名大公開。圖／Nespresso提供
第1名是烤榛果風味咖啡，單條10顆裝，建議售價330元。圖／Nespresso提供
第1名是烤榛果風味咖啡，單條10顆裝，建議售價330元。圖／Nespresso提供

LINE 咖啡

延伸閱讀

開幕2週年！寒居酒店住套房限時6,000元起、再抽萬元住宿券，金牛座餐飲還有5折起

Nespresso巨大膠囊快閃店 4月27日登陸華山

營養師劉怡里指出「這咖啡」有較多的抗氧化劑！喝咖啡4大好處、10大注意事項報你知

Nespresso新竹科技體驗店改裝登場 限量組合5.8折起 滿額送咖啡杯、抽咖啡機

相關新聞

全聯、超商60元便當「幸福餐盒」不用搶！1神招查時間數量：100%買到

農業部從去年開始與全聯、家樂福等量販商合作，推出銅板價60元的「幸福餐盒」，高CP值備受民眾好評，往往一上架就被掃購一空；自今年起又與全家、7-11超市合作，推出「超商版本餐盒」，一樣60元的佛心價，同樣一開賣即售罄，不過也因為太過熱銷，讓網友很苦惱總是買不到，發文求助，意外獲得超實用查詢方法。

Ralph Lauren北台灣首家頂級紫標專賣店進駐板橋 章廣辰、李函搶先帶逛！

繼去年台灣首間「The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家」落腳台南後，為了回應消費者期待，因此品牌進駐板橋大遠百，打造北台灣首家頂級紫標系列專賣店，提供完整包含Purple Label男裝、女裝及家居系列，完整體現Ralph Lauren的美式貴族風格。

「巨大膠囊快閃店」4月27日登陸華山！測命定咖啡 抽好禮

走進膠囊咖啡裡？這可不是夢。Nespresso限時打造「Nespresso咖啡晨飲室」，超大的巨型膠囊快閃店4月27日將...

世界閱讀日 博客來推「商業雜誌暢讀365天」

博客來電子書訂閱服務，訂戶數年增7成，面對不斷成長的數位閱讀需求，博客來在世界閱讀日宣布，電子書訂閱服務全面升級，強推「...

Nespresso華山限時打造巨大膠囊快閃店 免費喝咖啡、打卡再抽好禮

用一杯香濃咖啡開啟一天行程，已成為許多民眾早晨不可少的儀式感。而Nespresso在2022年在台推出Vertuo系列咖...

限定店才有！IKEA分店周年慶 必吃超Q芋頭餡熊寶包

芋頭控在哪裡？IKEA大台北地區的4家分店，4月24日至5月12日舉辦聯合周年慶，其他推出最萌Q的「熊寶包」，造行來自I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。