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全聯、超商60元便當「幸福餐盒」不用搶！1神招查時間數量：100%買到

聯合新聞網／ 綜合報導
全家便利商店於4月15日起開賣「幸福餐盒」，共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，每份售價60元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於4月15日起開賣「幸福餐盒」，共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，每份售價60元。圖／全家便利商店提供

農業部從去年開始與全聯家樂福等量販商合作，推出銅板價60元的「幸福餐盒」，高CP值備受民眾好評，往往一上架就被掃購一空；自今年起又與全家7-11超市合作，推出「超商版本餐盒」，一樣60元的佛心價，同樣一開賣即售罄。不過也因為太過熱銷，讓網友很苦惱總是買不到，發文求助，意外獲得超實用查詢方法。

有網友在網上發文詢問，表示自己每次想吃「幸福餐盒」總是搶不到，求教有經驗的網友們到底是怎麼買的？貼文在網路上轉傳後，有不少熱心的網友回覆，除了直接詢問販售通路店員上架時間守株待兔以外，也有網友提出妙招，就是直接到「幸福食材網」查詢。

許多網友回應表示「幸福食材網」比販售通路的官網更好用，不僅有全部販售通路可以一次查詢，連上架時間也都有標示，還可以依照販售商（網站頁面選擇「響應單位」後點按搜尋）、縣市區域等分類查找，選擇離自己最近、最方便的地點就可以買到幸福餐盒了。

實際上，「幸福食材網」的指導單位就是農業部，執行單位則是「財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會」（簡稱海漁基金會），旨在推廣台灣國產畜漁產品，以在地魚肉為主菜、輔以時令鮮蔬為配菜，讓民眾在面對物價齊漲的時代，還是能夠以銅板價就攝取足夠營養，也能幫助台灣農漁民將在地農產品讓更多消費者認識。

除了能夠查找「幸福餐盒」購買店家名單之外，「幸福食材網」也有線上預訂校園小店的幸福餐盒服務，以及提供社福弱勢團體申請公益幸福餐食的最新資訊。

假如農漁畜業生產者有意願分享產量過剩的食材、或是NG蔬果、海鮮，捐贈給弱勢團體或高齡長者共餐據點，也可以去電「幸福食材網」，將有專員協助媒合。

自4月15日起7-ELEVEN與農業部攜手推出超商版「幸福餐盒」。圖／7-ELEVEN提供
自4月15日起7-ELEVEN與農業部攜手推出超商版「幸福餐盒」。圖／7-ELEVEN提供

7-11 全家 全聯 家樂福 超商 超市 農業部

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