獨／飄香30年！台南「阿和肉燥飯」驚傳熄燈

想吃要快！台南知名小吃「阿和肉燥飯」，近期傳出老闆因退休，將於4月底結束營業的消息。隨著消息一出，就令許多粉絲感到相當震驚。

經營超過30年的「阿和肉燥飯」鄰近東門圓環，是許多台南在地人的愛店之一。店內除了提供有招牌肉燥飯之外，還有魚皮湯、魚肚湯、魚丸湯等湯品，亦有不同種類的小菜。尤其「肉燥飯＋魚皮湯」的組合，更是許多熟客的基本配備，還會加顆半熟荷包蛋增添風味。若是早點前來，更有機會吃到美味的「魚腸」。

憑藉著絕佳的好滋味與親民價格，阿和肉燥飯擄獲許多饕客的心，在GOOGLE地圖也累積超過2,000則評論，平均獲得4.2分，也曾入選「500碗」榜單。但是近期傳出阿和肉燥飯因老闆有意退休，因此將於4月底休業，未來將會盤讓給其他人。隨著停業的消息出爐，立即引起粉絲們的熱烈討論。若是喜愛阿和的民眾，也可以把握最後的機會。