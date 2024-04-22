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新鍋上桌！欣葉「加送廣島炸牡蠣」、打狗霸第2鍋85折
自1981年創立至今的「欣葉SHABU SHABU」，今春針對店面進行重新改裝，並推出全新餐點「根島生態蝦雙人鍋肴」，還限時加贈「廣島炸牡蠣」。「打狗霸」則是推出全新湯底「元氣滿滿南瓜湯」與「戀戀鳳梨梅子湯」，還有第2鍋85折的方案。
過去原名為「欣葉呷哺呷哺」的「欣葉SHABU SHABU」，創業至今已經有43年歷史。今年歷經重新改裝後，保留老店原有的建材，並且注入符合現代消費者需求的設計元素，並於春季推出綠食概念鍋「根島生態蝦雙人鍋肴」。選用野放飼養在印尼天然紅樹林海域的根島蝦，透過紅樹林自成循環的生態系統，構成根島蝦天然、無毒的生長環境，高鹽度的海水更使蝦肉甜度更高、肉質彈牙。
除此之外，套餐中並搭配全程可溯源，以動物福利及永續飼養為宗旨的「究好豬梅花肉片」，還有來自台南時生永續農場的季節蔬菜，以及台灣海域的當季現流魚，品嚐美味之餘，也能體會食材背後的意義，每份2,880元，適合2人共享。5月31日前，點購「根島生態蝦雙人鍋肴」，限量加贈「廣島炸牡蠣」1份，價值280元。
海霸王集團旗下的「打狗霸」，自即日起至6月30日期間，推出兩款全新湯底。「元氣滿滿南瓜湯」使用新鮮南瓜果泥與牛奶，滋味單純香濃，適合搭配肉品或海鮮；「戀戀鳳梨梅子湯」則是以鳳梨搭配紫蘇梅為湯底，有著酸甜開胃的滋味，適合春天品嚐。兩款新湯底升級價均為60元。
另外打狗霸德立莊店、昆明店及真愛店，可享個人鍋物「第2鍋85折」優惠；博愛店的火鍋自助吧則可享85折優惠。
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