台灣保樂力加舉辦「未來酒吧世界」頒獎 推動創新永續

台灣保樂力加致力發展創新永續轉型，自2022年起開辦「未來酒吧世界（The Bar World of Tomorrow）」酒吧永續工作坊，迄今累積500位學員、達成近滿分的課程滿意度。今年更首度舉辦「未來酒吧世界X The Bar World of Tomorrow頒獎典禮」，現場直擊獲獎店家如何落實「5R（Recycle回收、Reduce減少、Respect多注意、Reuse多用途、Rethink反思）」觀念，展現「永續行動落地計畫」的亮眼實績。

「未來酒吧世界」的創新永續轉型概念，成功讓環保理念走進全台各地酒吧，短短不到半年已累計銷售近3000杯永續概念調酒，有望在2025年前提前達成培訓千位永續調酒師的宏願，期望能帶動更多酒吧從業者加入永續尖兵的行列，一起成為大環境的改變動力。

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示 :「保樂力加一直以『共享歡樂』的理念致力於創造人人享受的歡樂時光，而『未來酒吧世界』秉持相同精神，期望達成與環境共享共榮的目標。感謝所有永續有志者與保樂力加一同努力，讓永續實際發生，創造更美好的明天。」

此次頒獎典禮更邀集曾經擔任兩間亞洲五十大酒吧（The Old Man Hong Kong、ARGO）的首席調酒師—陳堯（Yvonne Chan），剖析亞洲最新調酒趨勢，分享自身永續實踐理念及職涯成功經驗，將經典調酒與保樂力加永續酒款結合，帶來永續創作的更多可能性。

「未來酒吧世界X The Bar World of Tomorrow頒獎典禮」的「最佳永續銷售」獎項由「蒙娜心靈小站」、「日翼Coffee Bar」、「STEM」依序獲得第1、2、3名；「似水年華咖啡餐酒館」、「Le Bistro D'Ours 小熊餐酒館 篤敬店」、「馬吧」獲得優勝獎。

「最佳消費者推廣」則由「Le Bistro D'Ours 小熊餐酒館 篤敬店」、「Bar Kao」、「蒙娜心靈小站」依序獲得第1、2、3名；「杏花村商行」、「日翼Coffee Bar」、「後浪 bistro 岡山」、「馬吧」獲得優勝獎。

在「最佳消費者推廣」項目註二拔得頭籌且同時獲「最佳永續銷售」優勝獎的高雄老字號餐酒館「Le Bistro D'Ours小熊餐酒館 篤敬店」資深酒水人Peggy表示：「我們透過『未來酒吧世界』的5R概念，重新梳理現有的經營方式，推出行銷活動與更多民眾交流永續理念，藉由一點一滴的累積推動大環境的改變，期待在可見的未來看到具體的成果。」