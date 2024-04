台灣保樂力加舉辦「未來酒吧世界」頒獎 推動創新永續

台灣保樂力加致力發展創新永續轉型,自2022年起開辦「未來酒吧世界(The Bar World of Tomorrow)」酒吧永續工作坊,迄今累積500位學員、達成近滿分的課程滿意度。今年更首度舉辦「未來酒吧世界X The Bar World of Tomorrow頒獎典禮」,現場直擊獲獎店家如何落實「5R(Recycle回收、Reduce減少、Respect多注意、Reuse多用途、Rethink反思)」觀念,展現「永續行動落地計畫」的亮眼實績。

「未來酒吧世界」的創新永續轉型概念,成功讓環保理念走進全台各地酒吧,短短不到半年已累計銷售近3000杯永續概念調酒,有望在2025年前提前達成培訓千位永續調酒師的宏願,期望能帶動更多酒吧從業者加入永續尖兵的行列,一起成為大環境的改變動力。

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示 :「保樂力加一直以『共享歡樂』的理念致力於創造人人享受的歡樂時光,而『未來酒吧世界』秉持相同精神,期望達成與環境共享共榮的目標。感謝所有永續有志者與保樂力加一同努力,讓永續實際發生,創造更美好的明天。」

此次頒獎典禮更邀集曾經擔任兩間亞洲五十大酒吧(The Old Man Hong Kong、ARGO)的首席調酒師—陳堯(Yvonne Chan),剖析亞洲最新調酒趨勢,分享自身永續實踐理念及職涯成功經驗,將經典調酒與保樂力加永續酒款結合,帶來永續創作的更多可能性。

「未來酒吧世界X The Bar World of Tomorrow頒獎典禮」的「最佳永續銷售」獎項由「蒙娜心靈小站」、「日翼Coffee Bar」、「STEM」依序獲得第1、2、3名;「似水年華咖啡餐酒館」、「Le Bistro D'Ours 小熊餐酒館 篤敬店」、「馬吧」獲得優勝獎。

「最佳消費者推廣」則由「Le Bistro D'Ours 小熊餐酒館 篤敬店」、「Bar Kao」、「蒙娜心靈小站」依序獲得第1、2、3名;「杏花村商行」、「日翼Coffee Bar」、「後浪 bistro 岡山」、「馬吧」獲得優勝獎。

在「最佳消費者推廣」項目註二拔得頭籌且同時獲「最佳永續銷售」優勝獎的高雄老字號餐酒館「Le Bistro D'Ours小熊餐酒館 篤敬店」資深酒水人Peggy表示:「我們透過『未來酒吧世界』的5R概念,重新梳理現有的經營方式,推出行銷活動與更多民眾交流永續理念,藉由一點一滴的累積推動大環境的改變,期待在可見的未來看到具體的成果。」