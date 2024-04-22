愛馬仕米蘭設計周／靜止時間回歸大地 馬術融入新設計

精品品牌愛馬仕（Hermès），於4月16日起至21日止於米蘭舉辦的2024米蘭設計周上，於La Pelota展廳展示全新家居系列及其經典單品，以大地為主題的旅程，希望喚起我們對於自身與周圍環境關係的關注。現場展出一系列大地原材質組合，以及以馬術為靈感的創作元素，都印證了愛馬仕「卓越工藝結合的初衷」的精神。

全新系列透過跳脫時間的手法展出，顯示愛馬仕產品不受時間和流行趨勢的影響的同時，同時聚焦於腳踏實地，開啟關於地球根源與流動之間、材質與專業技術之間的對話。除了磚塊、石頭、 石板、木材和地層等原材質牽動關於大地的主題，品牌核心的馬術，則體現在描繪馬術騎師的絲巾騎士服上，帶有彩色幾何圖案也同時啟發了品牌皮革製品和紡織品。