愛馬仕米蘭設計周／靜止時間回歸大地 馬術融入新設計
精品品牌愛馬仕（Hermès），於4月16日起至21日止於米蘭舉辦的2024米蘭設計周上，於La Pelota展廳展示全新家居系列及其經典單品，以大地為主題的旅程，希望喚起我們對於自身與周圍環境關係的關注。現場展出一系列大地原材質組合，以及以馬術為靈感的創作元素，都印證了愛馬仕「卓越工藝結合的初衷」的精神。
全新系列透過跳脫時間的手法展出，顯示愛馬仕產品不受時間和流行趨勢的影響的同時，同時聚焦於腳踏實地，開啟關於地球根源與流動之間、材質與專業技術之間的對話。除了磚塊、石頭、 石板、木材和地層等原材質牽動關於大地的主題，品牌核心的馬術，則體現在描繪馬術騎師的絲巾騎士服上，帶有彩色幾何圖案也同時啟發了品牌皮革製品和紡織品。
皮革縫製的Derby系列水桶造型物件、籃子和桌面擺件均由技術精湛的馬鞍皮革工匠製作而成。織品部分以編織、染色、定製或絎縫和刺繡工藝手法，打造漸層色調的Tartan Dye披毯和全新尺寸的Hippique喀什米爾羊絨床罩。新款Diapason d'Hermès休閒椅採用皮革和錘擊鋁材質製作。優雅飄逸的Voltige d'Hermès燈具系列靈感源自馬術跳馬的規則，將弓形韁繩、馬鞭和馬術障礙跳竿的特色融入設計。共27件的全新Tressages équestres系列餐瓷上，Virginie Jamin創作的輕盈紋理描繪了馬具上的金飾和編織圖案，象徵著馬匹與騎士之間的關係。
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