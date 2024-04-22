亞伯樂攜手亞洲最佳女主廚陳嵐舒 5月打造限定盛宴

連年於法國銷售第一、以業界極罕的100%雙桶工藝橫掃超過170面國際金獎之單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂，秉持著「越懂得．越值得」的品牌精神，持續深入對法式料理與雙桶風味之間味蕾層次的探究。今年亞伯樂特別攜手「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒，於5月17至26日期間全場次親自掌廚，隆重鉅獻「伯樂饗頌」品酩會，為品酩者帶來雋永的多重韻味。

這次亞伯樂首次進駐台中，攜手深藏文化底蘊的誠品，於台中全新地標——誠品480別館，打造期間限定快閃亞伯樂原造空間；更將由擁有「亞洲最佳女主廚」美譽的陳嵐舒，為亞伯樂全系列酒款量味訂做期間限定獨獻伯樂法式午茶與晚宴菜式。陳嵐舒主廚不僅將每場次全程親自料理，更將於現場說明選材、依據酒款風味量味訂做的設計理念，讓品酩者可以徹底沈浸，深度感受這一場名為風味的頌歌。

陳嵐舒將本次「伯樂饗頌」品酩會，視為一場別開生面的味蕾創作，歷經長時間一一探索、感受、解析亞伯樂不同酒款風味背後的箇中奧妙，在彼此的不同中看見呼應之處，再從彼此的特點中完美勾勒出新風味。她將以繁複細膩的法式手藝、當令食材打造獨獻伯樂的訂製午茶與晚宴菜式，玩轉出道道激盪味蕾的上乘滋味。

在「伯樂饗頌」品酩會中，陳嵐舒主廚更將全場次親自掌廚，並完整詳述台灣在地食材的選用理念以及酒款搭配的創作初衷。「金色水流」這道菜式，展現亞伯樂經典12年雙桶的清爽柑橘香，與台灣鄉間的當歸葉、萬壽菊和酢醬草散發之花園草香，形成多層絕妙平衡；「大火後的深邃」這道菜，不僅呼應亞伯樂酒廠餘燼重生的輝煌歷史，更透過澳洲老和牛與骨髓的粗獷煙燻氣息，讓亞伯樂A'bunadh雪莉桶原酒第80批次的深邃風範再昇華。

亞伯樂「伯樂饗頌」品酩會，即日起開放線上報名，歡迎至ACCUPASS活動頁面，了解更多活動細節與消息：http://s.accupass.com/Nh29KI