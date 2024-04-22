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歡慶母親節 就送最能常伴身邊又超給面子的永恆好禮
今日的禮物即是明天的傳家之寶。Tiffany & Co.在母親節前夕為一系列別具意義的經典設計推出全新玫瑰金材質新作，作為表達愛意、慶祝里程碑或讓回憶永恆不朽的禮物。獨具紐約都市魅力的Tiffany T系列，將經典的品牌標誌化作隨身陪伴；Tiffany HardWear系列則以充滿前衛設計又能展現活力的工業風，體現母愛的變革之力；而靈感源於「鎖」的Tiffany Lock系列，捕捉了母親與孩子之間密不可分的關係，是禮贊綿長母愛、感恩長久陪伴的不二之選。
義大利品牌寶格麗（BULGARI）則策動「愛的羈絆」（BONDS OF LOVE）專屬形象企劃，精選別具意義的經典設計，頌揚各種真愛呵護之下持續成長進化的的緊密親子關係，繫上代表羅馬陽光的品牌色番紅花橘緞帶。經典扇形的Divas’ Dream項鍊，鑲嵌優雅的珍珠母貝與鮮明的孔雀石，將雋永的幾何線條化為情感與關愛的信物；Serpenti系列珠寶與腕表則以持續蛻變的多元設計慶祝成長、轉變；自然散發的自信羅馬風格的Bulgari Roma包款，則匯聚功能性、洗鍊典雅與經典細節，將寶格麗悠久歷史的標誌變成最實用的送禮首選。
法國品牌Chaumet則主打以約瑟芬皇后為靈感的優雅Joséphine Aigrette系列，透過結合象徵母親光輝的珍珠，和皇后身為人母的身份，致敬每位如同約瑟芬皇后般非凡的母親。Joséphine Aigrette系列將標誌性鷺羽「V」字造型融入現代珠寶作品之中，盡顯柔美女性氣質，高貴典雅卻不失大膽率性，結合大海蘊孕出的優雅珍珠，更綴以晶瑩璀璨的鑽石，包括手鍊、項鍊、耳環、戒指等珠寶均可單獨配戴或與同系列的設計搭配疊戴，見證每位母親獨特又溫柔的光芒。
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