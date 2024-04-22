快訊

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶母親節 就送最能常伴身邊又超給面子的永恆好禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BULGARI B.zero1系列玫瑰金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供

今日的禮物即是明天的傳家之寶。Tiffany & Co.在母親節前夕為一系列別具意義的經典設計推出全新玫瑰金材質新作，作為表達愛意、慶祝里程碑或讓回憶永恆不朽的禮物。獨具紐約都市魅力的Tiffany T系列，將經典的品牌標誌化作隨身陪伴；Tiffany HardWear系列則以充滿前衛設計又能展現活力的工業風，體現母愛的變革之力；而靈感源於「鎖」的Tiffany Lock系列，捕捉了母親與孩子之間密不可分的關係，是禮贊綿長母愛、感恩長久陪伴的不二之選。

義大利品牌寶格麗（BULGARI）則策動「愛的羈絆」（BONDS OF LOVE）專屬形象企劃，精選別具意義的經典設計，頌揚各種真愛呵護之下持續成長進化的的緊密親子關係，繫上代表羅馬陽光的品牌色番紅花橘緞帶。經典扇形的Divas’ Dream項鍊，鑲嵌優雅的珍珠母貝與鮮明的孔雀石，將雋永的幾何線條化為情感與關愛的信物；Serpenti系列珠寶與腕表則以持續蛻變的多元設計慶祝成長、轉變；自然散發的自信羅馬風格的Bulgari Roma包款，則匯聚功能性、洗鍊典雅與經典細節，將寶格麗悠久歷史的標誌變成最實用的送禮首選。

法國品牌Chaumet則主打以約瑟芬皇后為靈感的優雅Joséphine Aigrette系列，透過結合象徵母親光輝的珍珠，和皇后身為人母的身份，致敬每位如同約瑟芬皇后般非凡的母親。Joséphine Aigrette系列將標誌性鷺羽「V」字造型融入現代珠寶作品之中，盡顯柔美女性氣質，高貴典雅卻不失大膽率性，結合大海蘊孕出的優雅珍珠，更綴以晶瑩璀璨的鑽石，包括手鍊、項鍊、耳環、戒指等珠寶均可單獨配戴或與同系列的設計搭配疊戴，見證每位母親獨特又溫柔的光芒。

Tiffany T WIRE系鑲鑽手環如今迎來全新窄版玫瑰金新作。圖／Tiffany提供
Tiffany T WIRE系鑲鑽手環如今迎來全新窄版玫瑰金新作。圖／Tiffany提供
全新上市Tiffany T1玫瑰金鋪鑲鑽石窄版手環，玫瑰K金鑲嵌鑽石，66萬元。圖／Tiffany提供
全新上市Tiffany T1玫瑰金鋪鑲鑽石窄版手環，玫瑰K金鑲嵌鑽石，66萬元。圖／Tiffany提供
全新上市Tiffany Hardwear系列玫瑰金鑽石戒指，玫瑰K金鑲嵌鑽石，18萬2,000元。圖／Tiffany提供
全新上市Tiffany Hardwear系列玫瑰金鑽石戒指，玫瑰K金鑲嵌鑽石，18萬2,000元。圖／Tiffany提供
Return to Tiffany蒂芙尼藍心形小型手提包，71,000元。圖／Tiffany提供
Return to Tiffany蒂芙尼藍心形小型手提包，71,000元。圖／Tiffany提供
Joséphine Aigrette單邊鑲嵌戒指，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，17萬元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette單邊鑲嵌戒指，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，17萬元。圖／CHAUMET提供
BULGARI Divas’ Dream系列玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI Divas’ Dream系列玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼鑲鑽腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼鑲鑽腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
Joséphine Aigrette耳環，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，單只15萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette耳環，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，單只15萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette手鍊，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，16萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette手鍊，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，16萬6,000元。圖／CHAUMET提供
全新上市Tiffany Hardwear系列玫瑰金鑽石漸層扣環項鍊，玫瑰K金鑲嵌鑽石，149萬元。圖／Tiffany提供
全新上市Tiffany Hardwear系列玫瑰金鑽石漸層扣環項鍊，玫瑰K金鑲嵌鑽石，149萬元。圖／Tiffany提供
BULGARI Roma閃耀鑽石白色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI Roma閃耀鑽石白色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
全新上市Tiffany T1 系列玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指，玫瑰K金鑲嵌鑽石，17萬3,000元。圖／Tiffany提供
全新上市Tiffany T1 系列玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指，玫瑰K金鑲嵌鑽石，17萬3,000元。圖／Tiffany提供
2024寶格麗母親節推薦Serpenti系列珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
2024寶格麗母親節推薦Serpenti系列珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI Roma閃耀鑽石白色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BULGARI Roma閃耀鑽石白色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
全新上市Tiffany T WIRE系列玫瑰金鋪鑲鑽石手環，玫瑰K金鑲嵌鑽石，22萬5,000元。圖／Tiffany提供
全新上市Tiffany T WIRE系列玫瑰金鋪鑲鑽石手環，玫瑰K金鑲嵌鑽石，22萬5,000元。圖／Tiffany提供
2024寶格麗母親節推薦Divas' Dream系列鍊墜。圖／寶格麗提供
2024寶格麗母親節推薦Divas' Dream系列鍊墜。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金四環戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金四環戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
Joséphine Aigrette戒指，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，26萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette戒指，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，26萬4,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET母親節推薦以珍珠象徵母愛的Joséphine Aigrette系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET母親節推薦以珍珠象徵母愛的Joséphine Aigrette系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，16萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，16萬8,000元。圖／CHAUMET提供

品牌 羅馬

延伸閱讀

康乃馨都開好了！母親節帶媽咪來 親子旅遊私房夯點集結「7種絕美花田」 多色康乃馨滿開最應景

母親節限定！PASTAIO花漾緞帶麵 揉入繽紛食用花

「Elite Bakery 」母親節限定6吋蛋糕免800元！永生花禮盒9折，滿額再贈2599元100ml擴香

馬拉灣5月18日開園 三井台中港店今起推母親節優惠檔期

相關新聞

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

公平會於2022年7月有條件通過全聯併購大潤發，當時提出七項附加條款，但公平會表示，全聯違反當初負擔條件，在供貨廠商申請...

亞伯樂攜手亞洲最佳女主廚陳嵐舒 5月打造限定盛宴

連年於法國銷售第一、以業界極罕的100%雙桶工藝橫掃超過170面國際金獎之單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂，秉持著「越...

Nespresso新竹科技體驗店改裝登場 限量組合5.8折起 滿額送咖啡杯、抽咖啡機

Nespresso自2022年推出全新Vertuo系列咖啡機，主打以新科技帶來全新品飲咖啡體驗，除了持續透過獨特條碼辨識...

精品傳承部門到底在做什麼？泰格豪雅總監自揭神秘面紗

精品品牌為什麼需要設立「傳承」部門？這個部門在做什麼？答案可能比你想像得還要不簡單！在2024日內瓦鐘表與奇蹟（Watc...

歡慶母親節 就送最能常伴身邊又超給面子的永恆好禮

今日的禮物即是明天的傳家之寶。Tiffany & Co.在母親節前夕為一系列別具意義的經典設計推出全新玫瑰金材質新作，作...

今天開放訂位！最難訂麻辣鍋「詹記」西門店5月6日開幕

粉絲們久等了！全台北最難訂的火鍋店「詹記」，自去年底公告即將於台北西門町商圈開設新分店。歷經數個月的等候，詹記也宣告西門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。