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今天開放訂位！最難訂麻辣鍋「詹記」西門店5月6日開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「詹記麻辣火鍋」是台北高人氣的麻辣火鍋店，即將再於西門町開設新店。圖／本事空間製作所提供
「詹記麻辣火鍋」是台北高人氣的麻辣火鍋店，即將再於西門町開設新店。圖／本事空間製作所提供

粉絲們久等了！全台北最難訂的火鍋店「詹記」，自去年底公告即將於台北西門町商圈開設新分店。歷經數個月的等候，詹記也宣告西門大世界店將於5月6日正式開幕，並且於4月22日中午12:00開放預約。對於喜愛詹記的粉絲，未來將多一個用餐的好去處。

詹記麻辣火鍋於1994年在新莊開業，創辦人詹啓東以台式麻辣湯頭成功打開市場，現在更以混搭設計風格讓品牌年輕化，店內的鴨血、豆腐等食材為招牌的明星商品，許多名人也都是座上賓客。詹記目前在大台北共有新莊總店、敦化店等門店，即將開幕的西門大世界店，將會是品牌第三間分店。

詹記西門大世界店將於5月6日正式開幕，一樓為餐廳入口、B1為餐廳內用區域，B2則為停車場與入口。隨著新店開幕，今日（4月22日）中午12:00也將開放預約5月6日至5月31日的用餐時段。

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